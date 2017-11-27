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Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 600 боеприпасов
Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 600 боеприпасов
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    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 600 боеприпасов

    11:39  27 Ноября 2017
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    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 600 боеприпасов

    Донецк, 27 ноября. Украинская армия выпустила 607 боеприпасов по прифронтовым территориям Донецкой народной республики за прошедшие сутки. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

    Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, населенные пункты на Донецком направлении подверглись наиболее интенсивным обстрелам ВСУ. В результате три домостроения в Докучаевске получили повреждения.

    Всего же за прошедшие сутки было зафиксировано 32 факта нарушений режима прекращения огня со стороны украинской армии.

    Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины семь раз за минувшее воскресенье обстреляли территорию Луганской народной республики.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #днр #донбасс
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