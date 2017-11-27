В Госдуме объяснили победу России на «Детском Евровидении»

Москва, 27 ноября. Победа российской участницы на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение-2017» Полины Богусевич свидетельствует о качественной системе музыкального образования в России, заявила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко.

На детском конкурсе, который в этом году проходил в Тбилиси, Богусевич заняла первое место, набрав 188 очков. Исполнительница от России учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого. Это далеко не первая победа юной звезды.

Запред комитета убеждена, что такой высокий результат свидетельствует об «очень хорошей работе с детьми» в России.

«У нас всегда была хорошая работа с вокалистами, вот последние телевизионные шоу «Голос. Дети», «Синяя птица» выявили очень много талантов, — цитирует ее РИА Новости. — Вся музыкальная система образования детского у нас очень качественная».

Она выразила также надежду, что «Детское Евровидение» останется неполитизированным и не повторит судьбу своего взрослого аналога.