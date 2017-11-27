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Россия
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Общество
В Госдуме объяснили победу России на «Детском Евровидении»
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    В Госдуме объяснили победу России на «Детском Евровидении»

    12:08  27 Ноября 2017
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    В Госдуме объяснили победу России на «Детском Евровидении»

    Москва, 27 ноября. Победа российской участницы на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение-2017» Полины Богусевич свидетельствует о качественной системе музыкального образования в России, заявила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко.

    На детском конкурсе, который в этом году проходил в Тбилиси, Богусевич заняла первое место, набрав 188 очков. Исполнительница от России учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого. Это далеко не первая победа юной звезды.

    В Госдуме объяснили победу России на «Детском Евровидении»

    Запред комитета убеждена, что такой высокий результат свидетельствует об «очень хорошей работе с детьми» в России.

    «У нас всегда была хорошая работа с вокалистами, вот последние телевизионные шоу «Голос. Дети», «Синяя птица» выявили очень много талантов, — цитирует ее РИА Новости. — Вся музыкальная система образования детского у нас очень качественная».

    Она выразила также надежду, что «Детское Евровидение» останется неполитизированным и не повторит судьбу своего взрослого аналога.

    6 Фото.
    6 Фотографий
    Автор: Катерина Тимошенская
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    #госдума #победа #образование #богусевич #детское евровидение
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