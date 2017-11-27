ЕС готов заплатить Украине за реинтеграцию Донбасса

Брюссель, 27 ноября. Генеральный директорат по внешней политике ЕС представил рекомендации по соглашениям об ассоциации с республиками бывшего СССР. В частности, речь идет об Украине.

В документе говорится о возможном ускорении предоставления нового пакета помощи Украине при условии восстановления Донбасса.

«Усилия по реиндустриализации и восстановлению Донбасса могут ускорить получение нового пакета помощи в обмен на примирение и реализацию Минских соглашений», — цитирует RT текст опубликованного документа.

Как отмечают европейские эксперты, украинским властям «не хватает средств» для реализации стратегии по реинтеграции Донбасса, которая была подготовлена еще в начале 2017 года.

В тексте также отмечается, что на украинскую экономику во многом повлияло решение заблокировать транзит в Донбасс. В результате ВВП Украины снизился на 0,7%. Прекращение транзита повлечет за собой дальнейшее его сокращение, считают эксперты Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не будет менять закрепленное в декларации саммита от 15 декабря 2016 года решение об отсутствии перспектив получить членство в альянсе у Украины.