Герой-гаишник из Нижневартовска выиграл 19,5 млн рублей на шоу Малахова

Москва, 27 ноября. Сотрудник ГИБДД из Ханты-Мансийского автономного округа выиграл 19,5 миллионов рублей, приняв участие в телепередаче Андрея Малахова стена. По словам Малахова, на эту передачу в качестве участников приглашаются люди, которых можно считать настоящими героями нашего времени.

Дорожный полицейский из Нижневартовска по имени Дмитрий Шпак прославился в декабре 2014 года, когда, рискуя собственной жизнью, закрыл от лобового столкновения с грузовиком детский автобус. Когда навстречу двум автобусам с детьми на трассе под Нижневартовском устремились груженые щебнем большегрузные грузовики, Шпак перекрыл движение своим автомобилем, защитив автобус с детьми. Сам он при этом многочисленные переломы и черепно-мозговую травму.

В передаче сотрудник ГИБДД принимал участие вместе со своей женой. Как рассказали Ura.ru источники в правоохранительных органах Нижневартовска, Дмитрий Шпак планирует потратить часть неожиданно попавшего в руки богатства на благотворительность, а дальнейшем, возможно, переедет с семьей в более теплые края.