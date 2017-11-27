Шойгу рассказал о сложности третьего географического диктанта

Москва, 27 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу написал третий географический диктант и назвал его самым сложным.

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу отметил, что нынешний географический диктант был сложнее двух предыдущих. Глава военного ведомства России сообщил, что 25 стран принимали участие в его написании, это говорит о том, что в зарубежье многие интересуются познанием нашего государства, пишет RT.

Шойгу подчеркнул, что все больше молодежи принимает участие в этой образовательной акции. В диктанте переплетены знания о географических открытиях, месторасположении различных объектов, история и имена первооткрывателей. Во время написания диктанта рядом с министром обороны сидели студенты, которые неплохо знали географию. Шойгу сообщил, что он дал им несколько подсказок, а также воспользовался некоторыми советами студентов.