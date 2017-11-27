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Россия
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#Соцсети
Значит, рыльце в пушку: россияне отреагировали на объяснение Google перед Роскомнадзором
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    Значит, рыльце в пушку: россияне отреагировали на объяснение Google перед Роскомнадзором

    13:57  27 Ноября 2017
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    Значит, рыльце в пушку: россияне отреагировали на объяснение Google перед Роскомнадзором

    Москва, 27 ноября. Россияне отреагировали на ответ компании Google на запрос Роскомнадзора относительно возможного изменения в ранжировании телеканала RT и агентства Sputnik.

    О ранжировании российских СМИ ранее заявил экс-глава Google Эрик Шмидт. В связи с этим недопониманием Роскомнадзор отправил запрос, в котором попросил организацию разъяснить ситуацию.

    Вице-президент Google Inc Никлас Лундблад поспешил успокоить российское ведомство, что никаких противоправных шагов по отношению к RT и Sputnik компания не предпримет.

    Россияне высмеяли в соцсетях резкое изменение курса политики Google: по их мнению, компания сыпала угрозами, однако встретив сопротивление — взяла свои слова назад.

    «Пошли отмазки: это не мы, мы этого не говорили, переводчик не правильно перевел», — комментируют они письмо Google.

    Значит, рыльце в пушку: россияне отреагировали на объяснение Google перед Роскомнадзором

    «Господин Шмидт заднюю включил!» — предположили россияне.

    «Гугл» на карандше у Роскомнадзора!» — шутят пользователи соцсетей.

    Значит, рыльце в пушку: россияне отреагировали на объяснение Google перед Роскомнадзором

    «Не окей гугл», — перефразируют они знаменитое выражение.

    «Испугались гугловцы, оправдываться начали — значит, рыльце в пушку!» — заметили россияне.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россияне #google #роскомнадзор #соцсети #ответ
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