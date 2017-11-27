Значит, рыльце в пушку: россияне отреагировали на объяснение Google перед Роскомнадзором

Москва, 27 ноября. Россияне отреагировали на ответ компании Google на запрос Роскомнадзора относительно возможного изменения в ранжировании телеканала RT и агентства Sputnik.

О ранжировании российских СМИ ранее заявил экс-глава Google Эрик Шмидт. В связи с этим недопониманием Роскомнадзор отправил запрос, в котором попросил организацию разъяснить ситуацию.

Вице-президент Google Inc Никлас Лундблад поспешил успокоить российское ведомство, что никаких противоправных шагов по отношению к RT и Sputnik компания не предпримет.

Россияне высмеяли в соцсетях резкое изменение курса политики Google: по их мнению, компания сыпала угрозами, однако встретив сопротивление — взяла свои слова назад.

«Пошли отмазки: это не мы, мы этого не говорили, переводчик не правильно перевел», — комментируют они письмо Google.

«Господин Шмидт заднюю включил!» — предположили россияне.

«Гугл» на карандше у Роскомнадзора!» — шутят пользователи соцсетей.

«Не окей гугл», — перефразируют они знаменитое выражение.