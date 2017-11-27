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Победительница «Детского Евровидения» рассказала о дальнейших планах
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    Победительница «Детского Евровидения» рассказала о дальнейших планах

    11:26  27 Ноября 2017
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    Победительница «Детского Евровидения» рассказала о дальнейших планах

    Тбилиси, 27 ноября. Победившая в международном песенном конкурсе «Детское Евровидение — 2017» 14-летняя российская певица Полина Богусевич рассказала, что намерена участвовать и во взрослом «Евровидении».

    «Все те конкурсы, в которых я участвовала до этого, были подготовкой к победе на «Детском Евровидении — 2017», — заявила она в интервью журналистам в Тбилиси.

    По ее словам, победа на прошедшем конкурсе — серьезный и достойный шаг на пути к будущим успехам.

    Певица пообещала, что «будет много работать и сделает все для того, чтобы попасть на взрослое «Евровидение», передает ТАСС.

    Напомним, на прошедшем в Тбилиси международном музыкальном конкурсе россиянка исполнила песню «Крылья». Она набрала 188 баллов и опередила конкурсанток из Грузии и Австралии. Пользователи социальных сетей также остались не безучастными к победе Полины «Детском Евровидении».

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #евровидение #богусевич
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