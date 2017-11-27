Победительница «Детского Евровидения» рассказала о дальнейших планах

Тбилиси, 27 ноября. Победившая в международном песенном конкурсе «Детское Евровидение — 2017» 14-летняя российская певица Полина Богусевич рассказала, что намерена участвовать и во взрослом «Евровидении».

«Все те конкурсы, в которых я участвовала до этого, были подготовкой к победе на «Детском Евровидении — 2017», — заявила она в интервью журналистам в Тбилиси.

По ее словам, победа на прошедшем конкурсе — серьезный и достойный шаг на пути к будущим успехам.

Певица пообещала, что «будет много работать и сделает все для того, чтобы попасть на взрослое «Евровидение», передает ТАСС.

Напомним, на прошедшем в Тбилиси международном музыкальном конкурсе россиянка исполнила песню «Крылья». Она набрала 188 баллов и опередила конкурсанток из Грузии и Австралии. Пользователи социальных сетей также остались не безучастными к победе Полины «Детском Евровидении».