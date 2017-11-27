Командир ИГИЛ бежал из Сирии в Турцию

Стамбул, 27 ноября. Один из главарей «Исламского государства»1 бежал в Турцию из подконтрольных курдам районов Сирии.

Информационное агентство Euphrates Post сообщило, что один из полевых командиров террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), известный под именем Мухаммад аль-Омар, бежал с поля боя в районе Аль-Шаддади к югу от населенного пункта Хасака.

Боевик проследовал по территориям, подконтрольным курдским «Отрядам народной самообороны» (YPG) и в данный момент находится в Стамбуле. Источник отмечает, что аль-Омар возглавлял службу безопасности «Халифата» и причастен к массовым убийствам мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.