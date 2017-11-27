Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Полиция Перми разыскивает очевидцев падения мужчины с моста
Новости Сирии
Командир ИГИЛ бежал из Сирии в Турцию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Командир ИГИЛ бежал из Сирии в Турцию

    11:22  27 Ноября 2017
    34

    Командир ИГИЛ бежал из Сирии в Турцию

    Стамбул, 27 ноября. Один из главарей «Исламского государства»1 бежал в Турцию из подконтрольных курдам районов Сирии.

    Информационное агентство Euphrates Post сообщило, что один из полевых командиров террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), известный под именем Мухаммад аль-Омар, бежал с поля боя в районе Аль-Шаддади к югу от населенного пункта Хасака.

    Боевик проследовал по территориям, подконтрольным курдским «Отрядам народной самообороны» (YPG) и в данный момент находится в Стамбуле. Источник отмечает, что аль-Омар возглавлял службу безопасности «Халифата» и причастен к массовым убийствам мирных жителей.

    Командир ИГИЛ бежал из Сирии в Турцию

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #иг #турция #игил #курды
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть