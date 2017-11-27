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«Вселенная удивлена»: россияне раскритиковали победительницу конкурса из ЮАР
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    «Вселенная удивлена»: россияне раскритиковали победительницу конкурса из ЮАР

    11:25  27 Ноября 2017
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    «Вселенная удивлена»: россияне раскритиковали победительницу конкурса из ЮАР
    Москва, 27 ноября. В американском Лас-Вегасе выбрали победительницу ежегодного международного конкурса красоты «Мисс Вселенная». Ею стала 22-летняя представительница Южно-Африканской республики Деми-Ли Нель-Питерс. 

    Однако россияне выбора жюри не оценили. Комментарий «Вселенная удивлена» стал самым мягким из ответов к новости о победе Деми-Ли.

    «Вселенная удивлена»: россияне раскритиковали победительницу конкурса из ЮАР

    Многие участники обсуждения посчитали девушку совершенно непривлекательной, испугавшись ее «оскала» в момент награждения. Другим больше понравилась корона.

    «Вселенная удивлена»: россияне раскритиковали победительницу конкурса из ЮАР

    «Вселенная удивлена»: россияне раскритиковали победительницу конкурса из ЮАР

    Кое-кто посчитал, что победу жительница ЮАР купила, и они с сарказмом поинтересовались, «кто ее папик». Еще один пользователь отправил «красотку на огород».

    «Вселенная удивлена»: россияне раскритиковали победительницу конкурса из ЮАР

    «Вселенная удивлена»: россияне раскритиковали победительницу конкурса из ЮАР

    Отметим, что отрицательные отзывы оставляли в основном молодые люди, а девушки, наоборот, заступались за Нель-Питерс.

    «Вселенная удивлена»: россияне раскритиковали победительницу конкурса из ЮАРНапомним, конкурс «Мисс Вселенная» проводится с 1952 года. С 1996 по 2015 год он принадлежал нынешнему президенту США Дональду Трампу. Россию в этом году представляла Ксения Александрова. Всего в шоу участвовали 92 девушки.

    В первую тройку также вошли участница с Ямайки Давина Беннет и представительница Колумбии Лаура Гонсалес.

     


     

    Автор: Алексей Громов
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    #россияне #конкурс #мисс вселенная
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