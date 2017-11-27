Сотни поклонников пришли попрощаться с Хворостовским в Московскую филармонию

Москва, 27 ноября. Несколько сотен поклонников пришли проводить в последний путь звезду мировой оперной сцены Дмитрия Хворостовского. Церемония прощания с российским певцом проходит в Московской филармонии.

Организаторы похорон Хворостовского позаботились об организации церемонии прощания — на здании филармонии вывешен большой баннер с портретом Хворостовского и словами «Навсегда с нами», церемонию прощания сопровождает музыка — песни в исполнении Хворостовского, сообщает Дни.ру.

Тело Дмитрия Хворостовского было доставлено в Москву из Лондона, где он 22 ноября скончался в возрасте 55 от тяжелой болезни. После церемонии прощания тело Хворостовского отправится на кремацию. По завещанию оперного певца, половина его праха должна быть захоронена у него на родине — в Красноярске, где певец родился и начал свою творческую карьеру.