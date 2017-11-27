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Общество
Сотни поклонников пришли попрощаться с Хворостовским в Московскую филармонию
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    Сотни поклонников пришли попрощаться с Хворостовским в Московскую филармонию

    11:19  27 Ноября 2017  /обновлено: 11:21  27 Ноября 2017
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    Сотни поклонников пришли попрощаться с Хворостовским в Московскую филармонию

    Москва, 27 ноября. Несколько сотен поклонников пришли проводить в последний путь звезду мировой оперной сцены Дмитрия Хворостовского. Церемония прощания с российским певцом проходит в Московской филармонии.

    Организаторы похорон Хворостовского позаботились об организации церемонии прощания — на здании филармонии вывешен большой баннер с портретом Хворостовского и словами «Навсегда с нами», церемонию прощания сопровождает музыка — песни в исполнении Хворостовского, сообщает Дни.ру.

    Сотни поклонников пришли попрощаться с Хворостовским в Московскую филармонию

    Тело Дмитрия Хворостовского было доставлено в Москву из Лондона, где он 22 ноября скончался в возрасте 55 от тяжелой болезни. После церемонии прощания тело Хворостовского отправится на кремацию. По завещанию оперного певца, половина его праха должна быть захоронена у него на родине — в Красноярске, где певец родился и начал свою творческую карьеру. 

    Автор: Валентин Меликов
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    #хворостовский
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