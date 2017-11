No Russia, no Games: флешмоб в поддержку сборной России набирает популярность в Сети

Вот мальчик из Санкт-Петербурга ,который так хочет видеть наших ребят на Олимпиаде!!!Он юный лыжник , его мечта быть как Легков ,как Вылегжанин !!! Рома Старков запустил флешмоб !!!! #NORUSSIANOGAMES!!!! #нетроссиинетолимпиады #однажизньоднакоманда Друзья,поддержим олимпийскую сборную России!!! Поддержим будущего чемпиона Ромку Старкова!!! ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

A post shared by Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) on Nov 18, 2017 at 9:08am PST