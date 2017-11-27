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No Russia, no Games: флешмоб в поддержку сборной России набирает популярность в Сети
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    No Russia, no Games: флешмоб в поддержку сборной России набирает популярность в Сети

    11:13  27 Ноября 2017
    54

    No Russia, no Games: флешмоб в поддержку сборной России набирает популярность в Сети

    Санкт-Петербург, 27 ноября. Школьник из Северной столицы Роман Старков запустил флешмоб в поддержку российских атлетов #noRUSSIAnoGAMES. 

    Напомним, накануне мать известного российского лыжника Максима Вылегжанина, которого Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Играх, записала видеообращение

    Юный петербуржец сам занимается лыжами и в будущем мечтает стать профессиональным спортсменом. Вместе с отцом Роман записал пост и опубликовал видео Вылегжаниной на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

     

    Вот мальчик из Санкт-Петербурга ,который так хочет видеть наших ребят на Олимпиаде!!!Он юный лыжник , его мечта быть как Легков ,как Вылегжанин !!! Рома Старков запустил флешмоб !!!! #NORUSSIANOGAMES!!!! #нетроссиинетолимпиады #однажизньоднакоманда Друзья,поддержим олимпийскую сборную России!!! Поддержим будущего чемпиона Ромку Старкова!!! ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

    A post shared by Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) on

    Пользователям идея понравилась и они моментально поддержали акцию.

    Напомним, как сообщала «Газета.Ru», исполком МОК должен принять решение об участии российских спортсменов в зимних Олимпийских играх-2018 на следующей неделе, 5 декабря.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #ои-2018 #олимпиада #спортсмены
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