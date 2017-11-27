No Russia, no Games: флешмоб в поддержку сборной России набирает популярность в Сети

Санкт-Петербург, 27 ноября. Школьник из Северной столицы Роман Старков запустил флешмоб в поддержку российских атлетов #noRUSSIAnoGAMES.

Напомним, накануне мать известного российского лыжника Максима Вылегжанина, которого Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Играх, записала видеообращение.

Юный петербуржец сам занимается лыжами и в будущем мечтает стать профессиональным спортсменом. Вместе с отцом Роман записал пост и опубликовал видео Вылегжаниной на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Пользователям идея понравилась и они моментально поддержали акцию.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», исполком МОК должен принять решение об участии российских спортсменов в зимних Олимпийских играх-2018 на следующей неделе, 5 декабря.