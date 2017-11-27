No Russia, no Games: флешмоб в поддержку сборной России набирает популярность в Сети
Санкт-Петербург, 27 ноября. Школьник из Северной столицы Роман Старков запустил флешмоб в поддержку российских атлетов #noRUSSIAnoGAMES.
Напомним, накануне мать известного российского лыжника Максима Вылегжанина, которого Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Играх, записала видеообращение.
Юный петербуржец сам занимается лыжами и в будущем мечтает стать профессиональным спортсменом. Вместе с отцом Роман записал пост и опубликовал видео Вылегжаниной на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Вот мальчик из Санкт-Петербурга ,который так хочет видеть наших ребят на Олимпиаде!!!Он юный лыжник , его мечта быть как Легков ,как Вылегжанин !!! Рома Старков запустил флешмоб !!!! #NORUSSIANOGAMES!!!! #нетроссиинетолимпиады #однажизньоднакоманда Друзья,поддержим олимпийскую сборную России!!! Поддержим будущего чемпиона Ромку Старкова!!! ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Пользователям идея понравилась и они моментально поддержали акцию.
Поддержим наших спортсменов! #noRUSSIAnoGAMES pic.twitter.com/OHYnCEk0Zm— Актуальная Политика (@Current_policy) November 27, 2017
Напомним, как сообщала «Газета.Ru», исполком МОК должен принять решение об участии российских спортсменов в зимних Олимпийских играх-2018 на следующей неделе, 5 декабря.