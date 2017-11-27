Цирковой тигр вырвался из клетки и напал на зрителей в Китае

Пекин, 27 ноября. Цирковой тигр вырвался из клетки во время представления и напал на толпу зрителей. Два человека пострадали.

Инцидент произошел в китайской провинции Шаньси. На этих выходных там проходило цирковое представление, участие в котором принимал тигр.

Хищник находился в клетке, однако в один момент смог вырваться оттуда. Предполагается, что на такой шаг дикую кошку спровоцировала шумная толпа. Началась паника, и тигр стал бросаться на людей.

К счастью, животное никого не убило. Однако нанесло травмы двум зрителям. Как передает «Подмосковье 360» со ссылкой на China Daily, от когтей тигра пострадали взрослый и ребенок.

Дрессировщикам цирка удалось загнать разъяренного тигра обратно в клетку.