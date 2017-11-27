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Жажда славы: как главком ВСУ сорвал наступление украинской армии на Светлодарской дуге
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    Жажда славы: как главком ВСУ сорвал наступление украинской армии на Светлодарской дуге

    11:20  27 Ноября 2017
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    Жажда славы: как главком ВСУ сорвал наступление украинской армии на Светлодарской дуге

    Вооруженные силы ДНР оказались готовы к отражению масштабного наступления ВСУ в районе Светлодарской дуги. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Украинские политики и штаб так называемой АТО после провальной операции ВСУ на Светлодарской дуге нашли крайнего. Им оказался неизвестный волонтер, который, по мнению штаба АТО, «слил» планы ВСУ на своей странице в социальной сети и в итоге провалил наступление. Украинская армия заняла лишь невыгодные позиции. А попытка заброски двух диверсионных групп ВСУ в районе села Фрунзе обернулась для «освободителей» безвозвратными потерями и взятым в плен украинским солдатом.

    Эксклюзивно для ФАН в оборонном ведомстве ДНР предоставили материалы и факты, которые помогли военным и разведчикам республики подготовиться к спланированному начальником украинского генштаба ВСУ Виктором Муженко наступлению. В случае успешной реализации замыслов украинского командования это могло бы привести к необратимым последствиям для республик Донбасса. Вплоть до создания ВСУ плацдарма для выхода на Дебальцево и отрезания армейских корпусов ДНР от ЛНР.

    Предположительно, 14-15 ноября  глава генерального штаба ВСУ ознакомился с оперативной обстановкой в зоне так называемой АТО. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Украины. Главком ВСУ лично прибыл в район силовой операции и провел несколько оперативных совещаний с командирами частей и соединений украинской армии. Фотографии одного из таких совещаний разместила все та же пресс-служба МОУ. На фото второй справа — Виктор Муженко, рядом с ним слева — командир 54 омбр ВСУ, дислоцирующейся в районе Светлодарской дуги, полковник Алексей Майстренко.

    Жажда славы: как главком ВСУ сорвал наступление украинской армии на Светлодарской дуге

    Военные аналитики и технические специалисты министерства обороны ДНР, используя специальное программное обеспечение, изучили фотографии из комнаты оперативных совещаний. Согласно результатам обработки, удалось открыть часть закрытой карты на стене за спинами Муженко и Горбатюка. При сопоставлении данных был найден и идентифицирован соответствующий участок на карте изучаемой местности.

    Далее спецами МО ДНР был проведен спектральный анализ карты, находящейся на столе в комнате оперативных совещаний, и выявлен «участок интереса». То есть — местность на карте, которую старательно прорабатывали главком ВСУ и комбриги. При детальном изучении указанного участка и были вскрыты планы наступательных действий ВСУ в районе Светлодарской дуги, Горловки (ДНР) и Фрунзе (ЛНР). И раскрыл их не кто иной, как сам начальник ГШ ВСУ Муженко на совещании комбригов.

    Жажда славы: как главком ВСУ сорвал наступление украинской армии на Светлодарской дуге

    Благодаря этому фото ДНР удалось раскрыть замысел противника и сорвать его наступление. А склонность к излишнему пиару главкома ВСУ Виктора Муженко стала первопричиной и явилась тем самым «сливом» планов ВСУ, который украинские политики и военные сейчас старательно пытаются повесить на волонтера и командира неизвестной роты. Именно фото стало первоисточником информации для донецких военных разведчиков о наступательных действиях украинской армии.

    В итоге «грандиозного» наступления ВСУ удалось занять лишь два поселка в «серой» зоне. Но не благодаря военному мастерству и слаженным действиям, а потому, что в указанных поселках никого, кроме мирных жителей не было. Военным данная местность вообще не интересна, так как находиться там просто невыгодно из-за расположения ее в низине. А любое присутствие военнослужащих в этой низине — прекрасный подарок снайперам.

    Жажда славы: как главком ВСУ сорвал наступление украинской армии на Светлодарской дуге

    По факту провалив наступательную операцию, генштаб и штаб АТО решили пропиариться на занятии «серой» зоны, при удержании которой теперь обязательно будут нести необоснованные потери.

    Автор: Николай Романенко
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    #днр #всу #донбасс #украина #лнр
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