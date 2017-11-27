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Россия
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Две модели Lada вошли в топ‐80 самых продаваемых авто в Европе‍
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    Две модели Lada вошли в топ‐80 самых продаваемых авто в Европе‍

    13:28  27 Ноября 2017
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    lada

    Москва, 27 ноября. По итогам 2017 года модели российской компании «АвтоВАЗ» Lada Granta и Lada Vesta попали в число 80 самых продаваемых автомобилей на европейском рынке. К такому выводу пришли эксперты агентства «Автостат».

    В данный момент Lada Granta занимает 60-е место в рейтинге (76,9 тысяч проданных экземпляров), ее ближайшими соседями являются чешская Skoda Superb (59 место) и немецкая Audi A6 (61 место).

    lada

    Другая отечественная машина — Lada Vesta — также попала в рейтинг европейских бестселлеров, заняв 76-е место с результатом в 62,1 тысячу проданных автомобилей. Неподалеку от российского авто расположены Fiat 500L (75 место) и Ford EcoSport (77 место).

    lada

    Отметим, что лидером европейского рынка остается немецкий Volkswagen Golf. За 10 месяцев 2017 года было куплено более 450 тысяч экземпляров этой модели.

    Ранее сообщалось, что эксперты опубликовали рейтинг малоизвестных автомобильных бестселлеров.

    Автор: Дима Оленин
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    #lada vesta #авто #европа #volkswagen golf #lada granta
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