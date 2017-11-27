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ВКС РФ совершили очередной полет над Турцией
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    ВКС РФ совершили очередной полет над Турцией

    11:08  27 Ноября 2017
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    ВКС РФ совершили очередной полет над Турцией

    Стамбул, 27 ноября. Военно-транспортный самолет ВКС РФ Ил-76МД совершил полет через воздушное пространство Турции в минувшее воскресенье.

    Западные мониторинговые сайты, отслеживающие перемещение военной авиации, сообщили об очередном полете российского военного транспорта над территорией Турции по пути от базы ВКС РФ «Хмеймим» в Сирийской арабской республике к подмосковному аэродрому Чкаловский.

    Полет был зафиксирован над восточной частью Турции и Черным морем. Отмечается, что ранее Турция не давала разрешения на полеты российских военных самолетов в Сирию и обратно. 19 ноября военно-транспортный самолет Ту-154М также совершил пролет в воздушном пространстве Турции в направлении авиабазы «Хмеймим». Российские дальние бомбардировщики, наносящие удары по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), используют воздушное пространство Ирака и Ирана.

    ВКС РФ совершили очередной полет над Турцией

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #турция #хмеймим #вкс рф #ил-76
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