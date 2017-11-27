Сирия: два населенных пункта в Алеппо присоединились к режиму перемирия

Москва, 27 ноября. Военное ведомство России сообщило о подписании новых соглашений о присоединении к процессу примирения.

По данным специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки в провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий присоединились населенные пункты Авенат Эс-Сагира и Мшерфет Эль-Хлалат. Таким образом, количество поселений, подписавших соглашение о присоединении к процессу примирения, увеличилось до 2283.

Отмечается, что российские военнослужащие продолжают вести переговоры с лидерами вооруженных формирований в провинциях Эль-Кунейтра, Дамаск, Хама, Хомс, и Алеппо. Прекратить ведение боевых действий согласились командиры 234 вооруженных формирований, сообщают в министерстве обороны России.