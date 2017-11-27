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Лодку с останками восьми человек обнаружили у берегов Японии
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    Лодку с останками восьми человек обнаружили у берегов Японии

    10:35  27 Ноября 2017
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    Лодку с останками восьми человек обнаружили у берегов Японии

    Токио, 27 ноября. Деревянную лодку с останками восьми человек нашли возле японского побережья в районе города Ога префектуры Акита. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану. 

    По данным агентства, некоторые тела уже превратились в скелеты. На данный момент сотрудники японской полиции пытаются установить принадлежность лодки и останков людей.

    Как отметили сотрудники береговой охраны, периодически к берегам Японии выносит деревянные суда КНДР, но на данный момент нет никаких данных о происхождении лодки и находившихся в ней останков.

    Уточняется, что на судне нет никакой маркировка и опознавательных знаков. 

    Выясняются все детали и обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз. 

    Автор: Дана Балан
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    #япония #лодка #кндр #полиция #останки
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