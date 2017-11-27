Лодку с останками восьми человек обнаружили у берегов Японии

Токио, 27 ноября. Деревянную лодку с останками восьми человек нашли возле японского побережья в районе города Ога префектуры Акита. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану.

По данным агентства, некоторые тела уже превратились в скелеты. На данный момент сотрудники японской полиции пытаются установить принадлежность лодки и останков людей.

8 bodies found on boat washed ashore in northern #Japan https://t.co/Otcf2P5HcJ — Kyodo News - English (@kyodo_english) November 27, 2017

Как отметили сотрудники береговой охраны, периодически к берегам Японии выносит деревянные суда КНДР, но на данный момент нет никаких данных о происхождении лодки и находившихся в ней останков.

Уточняется, что на судне нет никакой маркировка и опознавательных знаков.

Выясняются все детали и обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз.