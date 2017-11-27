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Совбез РФ поручил ввести обязательную идентификацию пользователей онлайн-игр
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    Совбез РФ поручил ввести обязательную идентификацию пользователей онлайн-игр

    11:20  27 Ноября 2017
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    Совбез РФ поручил ввести обязательную идентификацию пользователей онлайн-игр

    Москва, 27 ноября. Совбез РФ в конце октября поручил Минкомсвязи и ФСБ разработать меры по регулированию распространения информации в Интернете — фактически, речь идет о том, чтобы все виды сетевого общения, например, чаты в онлайн-играх, подчинялись тем же правилам, что и онлайн-мессенджеры с обязательной идентификацией всех пользователей. Таким образом, чтобы общаться в чате онлайн-«стрелялки», потребуется идентифицировать себя с помощью мобильного телефона.

    На подготовку этих мер отводится больше полугода — срок дан до 1 июня 2018 года. Как отметили в Совбезе, неоднократно отмечалось, что чаты онлайн-игр использовались террористами — например, во время сетевой баталии на PlayStation 4 невозможно определить, о чем ведется разговор: о планировании атаки на противника в игре или о подготовке настоящего теракта, отмечает телеканал «Подмосковье 360°»

    Совбез РФ поручил ввести обязательную идентификацию пользователей онлайн-игр

    Как напомнил главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян, с 1 июля следующего года должен вступить в силу так называемый «закон Яровой», согласно которому данные о переписке пользователей должны храниться по полгода — а соответственно, отпадет необходимость в дополнительной проверки пользователей. 

    Автор: Валентин Меликов
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