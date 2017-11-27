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Эксперты назвали 15 лучших смартфонов 2017 года
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    Эксперты назвали 15 лучших смартфонов 2017 года

    10:37  27 Ноября 2017
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    Эксперты назвали 15 лучших смартфонов 2017 года

    Нью-Йорк, 27 ноября. Издание TechRadar составило рейтинг, состоящий из 15 лучших смартфонов, выпущенных в 2017 году.

    Первое и второе место в списке досталось новинкам южнокорейской компании Samsung — Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus. По словам экспертов, данные модели получили отличный дизайн и технические характеристики. Смартфоны также полностью удовлетворяют запросы потребителя по соотношению «цена-качество».

    Третье место получил Google Pixel 2, который, как утверждается в статье, оснащен «лучшей камерой и дисплеем».

    Продукция американской компании Apple получила четвертую и девятую строчку рейтинга. Так, новый iPhone X, который оказался на четвертой позиции, раскритиковали за «невероятную дороговизну», однако похвалили за «мощную начинку и блестящий экран». Другой флагманский смартфон iPhone 8 Plus и вовсе занял девятое место. В частности, эксперты отметили «высокую стоимость и устаревший дизайн», похвалив за «беспроводную зарядку и мощную батарею».

    В топ-15 также попали такие модели, как Huawei Mate 10 Pro, Samsung Galaxy Note 8, LG V30, LG G6, OnePlus 5T, Google Pixel 2 XL, Sony Xperia XZ Premium, HTC U11, iPhone 8, Honor 9.

    Как сообщало ранее издание «Вечерняя Москва», Samsung Galaxy S8 возглавил топ лучших смартфонов 2017 года.

    Автор: Дима Оленин
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