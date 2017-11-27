Видеодайджест новостей, утро 27 ноября 2017 года

Удар ВКС РФ по ИГИЛ1*
Министерство обороны России опубликовало видео удара Ту-22МЗ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор по боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1
. Шесть бомбардировщиков Ту-22МЗ осуществили групповой удар по объектам исламских боевиков. Они прикрывали истребители Су-30СМ и Су-35С, которые базируются на авиабазе «Хмеймим». Все назначенные цели были уничтожены
, что подтвердили средства оперативного контроля, который ведется с помощью специальной техники, рассказали представители российского оборонного ведомства.
Совет Европы задумался об отмене санкций против РФ
В Совете Европы допустили возможность отмены антироссийских санкций
. По словам генерального секретаря международной организации Турбьерна Ягланда, организация обеспокоена возможным выходом России из состава. Как считают в Совете Европы, подобные действия нанесут серьезный удар по защите прав человека в мире, поэтому организация вполне может рассмотреть возможность отмены антироссийских санкций.
Причины провала наступления ВСУ в Донбассе
Замкомандующего ДНР Эдуард Басурин заявил, что причиной провала наступления Вооруженных сил Украины
в районе Горловки и Фрунзе стала утечка данных из украинского генштаба. Сообщается, что утечку информации о планах ВСУ допустил глава генштаба Украины Виктор Муженко. После совещания с военным руководством на сайте Минообороны были опубликованы фотографии с мероприятия. На выложенных в Сеть изображениях были видны карты, на которых был расписан план операции.
Успех юной россиянки на «Детском Евровидении-2017»
Россиянка Полина Богусевич одержала победу
на международном конкурсе «Детское Евровидение-2017» в Тбилиси. Юная певица набрала 188 баллов за песню «Крылья». Второе место занял исполнитель из Грузии Григол Кипшидзе (185 баллов). Третье место досталось участнице от Австралии Изабелле Кларк (172 балла). После того, как был объявлен победитель, Богусевич призналась, что чувствует себя «как во сне». По словам исполнительницы, она нервничала настолько, что не сразу поняла, когда завершилась процедура объявления итогов.
1 Организация запрещена на территории РФ.