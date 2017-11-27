Видеодайджест новостей, утро 27 ноября 2017 года

Удар Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) по позициям ИГИЛ*в провинции Дейр-эз-Зор (Сирия). Совет Европы задумался об отмене антироссийских санкций. Эдуард Басурин рассказал о причинах провала наступления ВСУ в Донбассе. Успех юной россиянки Полины Богусевич на «Детском Евровидении-2017».