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Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 600 боеприпасов
Весь мир
Видеодайджест новостей, утро 27 ноября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 27 ноября 2017 года

    Удар Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) по позициям ИГИЛ*в провинции Дейр-эз-Зор (Сирия). Совет Европы задумался об отмене антироссийских санкций. Эдуард Басурин рассказал о причинах провала наступления ВСУ в Донбассе. Успех юной россиянки Полины Богусевич на «Детском Евровидении-2017».
    10:37 27 Ноября 2017
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    Удар ВКС РФ по ИГИЛ1*

    Видеодайджест новостей, утро 27 ноября 2017 года

    Министерство обороны России опубликовало видео удара Ту-22МЗ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор по боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Шесть бомбардировщиков Ту-22МЗ осуществили групповой удар по объектам исламских боевиков. Они прикрывали истребители Су-30СМ и Су-35С, которые базируются на авиабазе «Хмеймим». Все назначенные цели были уничтожены, что подтвердили средства оперативного контроля, который ведется с помощью специальной техники, рассказали представители российского оборонного ведомства.
     

    Совет Европы задумался об отмене санкций против РФ

    Видеодайджест новостей, утро 27 ноября 2017 года

    В Совете Европы допустили возможность отмены антироссийских санкций. По словам генерального секретаря международной организации Турбьерна Ягланда, организация обеспокоена возможным выходом России из состава. Как считают в Совете Европы, подобные действия нанесут серьезный удар по защите прав человека в мире, поэтому организация вполне может рассмотреть возможность отмены антироссийских санкций. 
     

    Причины провала наступления ВСУ в Донбассе

    Видеодайджест новостей, утро 27 ноября 2017 года

    Замкомандующего ДНР Эдуард Басурин заявил, что причиной провала наступления Вооруженных сил Украины в районе Горловки и Фрунзе стала утечка данных из украинского генштаба. Сообщается, что утечку информации о планах ВСУ допустил глава генштаба Украины Виктор Муженко. После совещания с военным руководством на сайте Минообороны были опубликованы фотографии с мероприятия. На выложенных в Сеть изображениях были видны карты, на которых был расписан план операции.
     

    Успех юной россиянки на «Детском Евровидении-2017»

    Видеодайджест новостей, утро 27 ноября 2017 года

    Россиянка Полина Богусевич одержала победу на международном конкурсе «Детское Евровидение-2017» в Тбилиси. Юная певица набрала 188 баллов за песню «Крылья». Второе место занял исполнитель из Грузии Григол Кипшидзе (185 баллов). Третье место досталось участнице от Австралии Изабелле Кларк (172 балла). После того, как был объявлен победитель, Богусевич призналась, что чувствует себя «как во сне». По словам исполнительницы, она нервничала настолько, что не сразу поняла, когда завершилась процедура объявления итогов.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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