Около 300 россиян перевезут с Бали из-за извержения вулкана

Джакарта, 27 ноября. Около 300 российских туристов, которые отдыхают на острове Бали, перевезут на соседние острова Индонезии по причине извержения вулкана. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Ростуризма.

По данным российского ведомства, на данном курорте находится в общей сложности порядка 60 тыс. туристов, из которых примерно 300 россиян.

«Информации о пострадавших российских туристах в ДСКЦ МИД России не поступало», — следует из сообщения.

Также отмечается, что до открытия воздушной гавани российские путешественники будут перевезены паромами на ближайшие острова, передает РИА Новости.

Российское ведомство призывает россиян на Бали сохранять спокойствие, а также следовать указаниям местных властей.

Bali's Mount Agung erupts; ash clouds force closure of Lombok airport https://t.co/GRQzBloESe pic.twitter.com/XszCzOSFYF — CBS News (@CBSNews) November 27, 2017

Напомним, накануне ряд авиационных перевозчиков отменил рейсы на Бали из-за повторного извержения вулкана Агунг.