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Общество
Около 300 россиян перевезут с Бали из-за извержения вулкана
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    Около 300 россиян перевезут с Бали из-за извержения вулкана

    10:25  27 Ноября 2017
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    Около 300 россиян перевезут с Бали из-за извержения вулкана

    Джакарта, 27 ноября. Около 300 российских туристов, которые отдыхают на острове Бали, перевезут на соседние острова Индонезии по причине извержения вулкана. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Ростуризма. 

    По данным российского ведомства, на данном курорте находится в общей сложности порядка 60 тыс. туристов, из которых примерно 300 россиян.

    «Информации о пострадавших российских туристах в ДСКЦ МИД России не поступало», — следует из сообщения.

    Также отмечается, что до открытия воздушной гавани российские путешественники будут перевезены паромами на ближайшие острова, передает РИА Новости.

    Российское ведомство призывает россиян на Бали сохранять спокойствие, а также следовать указаниям местных властей.

     

    Напомним, накануне ряд авиационных перевозчиков отменил рейсы на Бали из-за повторного извержения вулкана Агунг. 

    Автор: Дана Балан
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    #ростуризм #вулкан #туризм #бали #извержение #агунг
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