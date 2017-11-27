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Политика
Google прокомментировал понижение RT и Sputnik в выдаче поисковика
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    Google прокомментировал понижение RT и Sputnik в выдаче поисковика

    10:33  27 Ноября 2017
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    Google прокомментировал понижение RT и Sputnik в выдаче поисковика

    Москва, 27 ноября. Компания Google ответила на запрос Роскомнадзора о понижении в выдаче поисковика новостей российских СМИ RT и Sputnik. 

    Ранее экс-глава Google Эрик Шмидт рассказал о планах понизить российские СМИ в поисковой выдаче. Роскомнадзор отправил запрос в компанию, чтобы разрешить возникшее недопонимание путем диалога, избегая возможных конфликтных ситуаций.

    Вице-президент Google Inc Никлас Лундблад в свою очередь прокомментировал ситуацию вокруг веб-сайтов RT и Sputnik. Стоит отметить, что ответ компании продемонстрировал, что Роскомнадзор пользуется авторитетом в среде зарубежных цифровых корпораций.

    «Господин Шмидт имел в виду постоянные усилия компании Google по улучшению качества поиска, — заверил Лундблад в письме. — Мы не изменяем наш алгоритм поиска для переучета отдельных сайтов».

    Google прокомментировал понижение RT и Sputnik в выдаче поисковика

    Ранее в Госдуме подчеркнули, что российские законотворцы будут внимательно следить за ситуацией с ранжированием Google материалов отечественных СМИ RT и Sputnik.

    Google прокомментировал понижение RT и Sputnik в выдаче поисковика

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #google #rt #роскомнадзор #поисковик #sputnik #ранжирование
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