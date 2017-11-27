Анкара, 27 ноября. Премьер-министр Турции Бекир Боздаг прокомментировал телефонный разговор президентов Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Бекир Боздаг отметил, что телефонный разговор Трампа и Эрдогана стал «поворотной точкой» в отношениях между двумя странами. Премьер-министр рассказал, что главы двух стран обсуждали прекращение поставок американской стороной вооружения для курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), входящих в состав оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF).

Боздаг подчеркнул, что, по словам Дональда Трампа, США намерены вернуть оружие, переданное курдам, после того, как война с боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) будет закончена.

1 Организация запрещена на территории РФ.