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Общество
Варшава сообщила о депортации польского историка Глебоцкого из России
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    Варшава сообщила о депортации польского историка Глебоцкого из России

    10:22  27 Ноября 2017  /обновлено: 10:24  27 Ноября 2017
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    Варшава сообщила о депортации польского историка Глембоцкого из России

    Санкт-Петербург, 27 ноября. Поляк, доктор исторических наук Генрих Глебоцкий был выслан из России по требованию ФСБ. Информацию об этом распространил польский Институт национальной памяти.

    Специалист по истории взаимоотношений между Польшей и Советским Союзом, который изучал деятельность органов государственной безопасности Польши, СССР и Третьего рейха и их преступления против поляков, был задержан ФСБ 24 ноября. Перед этим историк 22 и 23 ноября читал лекции в Польском институте в Санкт-Петербурге, сообщает «Свободная пресса».

    Варшава сообщила о депортации польского историка Глембоцкого из России

    Следует отметить, что о решении ФСБ выдворить его из страны в 24 часа Глобоцкий был уведомлен еще 21 ноября, однако, невзирая на это, продолжил читать лекции в Польском институте. Лекции были посвящены основной теме историка, которой тот занимается в течение 25 лет — репрессиям поляков со стороны советских спецслужб, отмечает «Инфореактор».

    Не так давно, в середине октября, из Польши был депортирован российский историк — доктор исторических наук Дмитрий Карнаухов. Как отмечает «Ридус», россиянина обвинили в связях с российскими спецслужбами и «ведении гибридной войны» и создании угрозы для национальных интересов Польши.

    Автор: Валентин Меликов
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