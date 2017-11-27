Варшава сообщила о депортации польского историка Глебоцкого из России

Санкт-Петербург, 27 ноября. Поляк, доктор исторических наук Генрих Глебоцкий был выслан из России по требованию ФСБ. Информацию об этом распространил польский Институт национальной памяти.

Специалист по истории взаимоотношений между Польшей и Советским Союзом, который изучал деятельность органов государственной безопасности Польши, СССР и Третьего рейха и их преступления против поляков, был задержан ФСБ 24 ноября. Перед этим историк 22 и 23 ноября читал лекции в Польском институте в Санкт-Петербурге, сообщает «Свободная пресса».

Следует отметить, что о решении ФСБ выдворить его из страны в 24 часа Глобоцкий был уведомлен еще 21 ноября, однако, невзирая на это, продолжил читать лекции в Польском институте. Лекции были посвящены основной теме историка, которой тот занимается в течение 25 лет — репрессиям поляков со стороны советских спецслужб, отмечает «Инфореактор».

Не так давно, в середине октября, из Польши был депортирован российский историк — доктор исторических наук Дмитрий Карнаухов. Как отмечает «Ридус», россиянина обвинили в связях с российскими спецслужбами и «ведении гибридной войны» и создании угрозы для национальных интересов Польши.