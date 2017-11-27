Сирия сегодня: ВКС РФ атаковали позиции ИГИЛ, поражение США в САР

Сирия, 27 ноября. Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации нанесли удары по опорным позициям террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ). Турция ожидает от Соединенных Штатов отказа от военной поддержки сирийских курдов. Американские СМИ сообщают, что США проиграли на территории Сирийской Арабской Республике (САР). Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Четвертый день подряд

Российские ВКС уже четвертый день подряд атакуют позиции боевиков «Исламского государства»1 на территории САР. Так, в воскресенье, 26 ноября, шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по террористам в провинции Дейр-эз-Зор.

Как отмечают в министерстве обороны, самолеты, которые вылетели с аэродрома на территории Российской Федерации, поразили опорные пункты и скопление боевиков ИГ1 в долине реки Евфрат. Уничтожение целей подтвердили средства объективного контроля.

Истребители Су-30СМ и Су-35С, которые базируются на аэродроме Хмеймим, обеспечивали прикрытие дальних бомбардировщиков.

Недовольная Турция

Анкара ожидает, что Вашингтон прекратит военную помощь силам самообороны сирийских курдов (YPG) и восстановит сотрудничество со своими истинными партнерами в регионе. Об этом заявил премьер Турции Бинали Йылдырым.

«С самого начала мы говорили, что США совершают ошибку, сотрудничая с родственными PПK YPG в борьбе с террористической группировкой ИГ. Наш друг и союзник каждый раз говорил нам, что это необходимость, других вариантов нет. Теперь, когда ИГ ликвидирован, эта необходимость исчезла. Рассчитываем, что США прекратят поставки оружия YPG и восстановят связи с реальными союзниками и партнерами в регионе», — заявил Йылдырым.

Напомним, глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу в конце прошлой недели сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заверил по телефону главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что дал распоряжение прекратить поставку американского оружия силам самообороны сирийских курдов. Ранее турецкий лидер обвинил Штаты в том, что они помогают силам YPG «не только оружием, но и персоналом».

Вашингтон проиграл

Соединенные Штаты проиграли в САР, стратегии по «изменению режимов» был брошен вызов, пишет американское издание Salon. Журналисты отмечают успехи Российской Федерации в мирном урегулировании кризиса в САР путем укрепления сотрудничества с Турцией, Ираном и другими государствами Ближнего Востока.

«Несмотря на то, что в конце конфликта будет еще больший беспорядок, его исход ясен: ИГ и его союзники станут историей, а Сирия останется функционирующим государством», — пишет колумнист.

Как ранее сообщала «Газета.ru», Соединенные Штаты вывели свои войска с одной из двух своих баз на юге САР в рамках договоренностей с Россией о формировании зоны деэскалации в провинции Даръа.

1 Организация запрещена на территории РФ.