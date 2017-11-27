«Холодный душ» и «горькая пилюля»: в Киеве отреагировали на итоги саммита «Восточного партнерства»

Киев, 27 ноября. Прошедший в Брюсселе пятый саммит «Восточного партнерства» не стал удачей для киевских властей, убеждены украинские политологи. Они называют форум «холодным душем» и «горькой пилюлей» для лидера страны Петра Порошенко.

Напомним, участниками саммита стали главы шести стран-участниц программы ЕС «Восточное партнерство», лидеры и главы правительств государств-членов ЕС, а также руководители его институтов.

Эксперт украинского издания «Страна» Антон Кучузхидзе назвал форум «просто рабочей встречей, которую и на Западе не считают площадкой для решения мало-мальски серьезной проблемы в странах-партнерах». «Зафиксировали итоги работы между саммитами и намерения – разошлись», — уверен он.

По словам международного аналитика Андрея Бузарова, саммит подтвердил, что после Соглашения об ассоциации с Украиной ЕС нечего ей предложить, а Киев так и не продвинулся в в реформах и козырять перед европейцами ему нечем.

«Похоже, в ближайшие годы ассоциация с ЕС останется единственной значительной высотой, взятой Украиной», — считает он. При этом, по мнению Бузарова, это не помешает киевским властями «активно пиариться на теме евроинтеграции внутри страны». «Идет искажение реального смысла заявлений. Евросоюз не видит Украину своим членом в обозримом будущем, но наши власти уверяют в обратном!» – подчеркнул он. Еще одной «горькой пилюлей» для Порошенко, по мнению политологов портала, стала поправка о языке образования для национальных меньшинств.

Ее автором является Венгрия. В соответствии с ней, в тексте принятой на форуме декларации в части образования говорится об уважении прав нацменьшинствам на уровне, существующем на данный момент: «как это определено в конвенциях ООН и Совета Европы и соответствующих протоколах».

Кучузхидзе венгерскую поправку расценил, как «поражение внешней политики Петра Порошенко». И оно, по его мнению, стало следствием провальной политики внутренней.