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Россия
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Политика
«Холодный душ» и «горькая пилюля»: в Киеве отреагировали на итоги саммита «Восточного партнерства»
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    «Холодный душ» и «горькая пилюля»: в Киеве отреагировали на итоги саммита «Восточного партнерства»

    12:27  27 Ноября 2017
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    В Киеве заявили, что «холодный душ» в Брюсселе не помешает Порошенко врать о путях в ЕС

    Киев, 27 ноября. Прошедший в Брюсселе пятый саммит «Восточного партнерства» не стал удачей для киевских властей, убеждены украинские политологи. Они называют форум «холодным душем» и «горькой пилюлей» для лидера страны Петра Порошенко.

    Напомним, участниками саммита стали главы шести стран-участниц программы ЕС «Восточное партнерство», лидеры и главы правительств государств-членов ЕС, а также руководители его институтов.

    Эксперт украинского издания «Страна» Антон Кучузхидзе назвал форум «просто рабочей встречей, которую и на Западе не считают площадкой для решения мало-мальски серьезной проблемы в странах-партнерах». «Зафиксировали итоги работы между саммитами и намерения – разошлись», — уверен он.

    По словам международного аналитика Андрея Бузарова, саммит подтвердил, что после Соглашения об ассоциации с Украиной ЕС нечего ей предложить, а Киев так и не продвинулся в в реформах и козырять перед европейцами ему нечем. 

    «Похоже, в ближайшие годы ассоциация с ЕС останется единственной значительной высотой, взятой Украиной», — считает он. При этом, по мнению Бузарова, это не помешает киевским властями «активно пиариться на теме евроинтеграции внутри страны».

    «Идет искажение реального смысла заявлений. Евросоюз не видит Украину своим членом в обозримом будущем, но наши власти уверяют в обратном!» – подчеркнул он. Еще одной «горькой пилюлей» для Порошенко, по мнению политологов портала, стала поправка о языке образования для национальных меньшинств.

    Ее автором является Венгрия. В соответствии с ней, в тексте принятой на форуме декларации в части образования говорится об  уважении прав нацменьшинствам на уровне, существующем на данный момент: «как это определено в конвенциях ООН и Совета Европы и соответствующих протоколах».

    Кучузхидзе венгерскую поправку расценил, как «поражение внешней политики Петра Порошенко». И оно, по его мнению, стало следствием провальной политики внутренней. 

    «Нынешняя украинская власть только убедилась, как курс на тотальную украинизацию аукается за рубежом, принося проблемы стране, как говорится, на ровном месте», — резюмировал он.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #киев #украина #ес #восточное партнерство
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