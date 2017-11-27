Сирия: войска САР преследуют боевиков «Джебхат ан-Нусры» возле города Эль-Кунейтра

Дамаск, 27 ноября. Сирийская армия наступает на позиции боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая группировка запрещена в России) в окрестностях центра Эль-Кунейтра. Об этом пишет газета «Аль-Ватан».

По данным издания, бои идут за населенный пункт Бейт-Сабир.

Сообщается, что военная операция армии САР стартовала после того, как 25 ноября войска нанесли поражение боевикам «Джебхат ан-Нусры», которые предприняли попытку захватить их оборонительный рубеж в населенном пункте Ходр возле трассы Дамаск — Эль-Кунейтра.

Напомним, сирийские военные ведут боевые действия против группировки «Джебхат ан-Нусра»1 в провинции Хама, расположенной в 220 километрах от сирийской столицы.

Напомним, накануне Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) атаковали боевиков ИГ1 (запрещена в России) в долине Евфрата.

1 Организация запрещена на территории РФ.