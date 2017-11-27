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Новости Сирии
Сирия: войска САР преследуют боевиков «Джебхат ан-Нусры» возле города Эль-Кунейтра
Новости Сирии
Сирия: войска САР преследуют боевиков «Джебхат ан-Нусры» возле города Эль-Кунейтра
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    Сирия: войска САР преследуют боевиков «Джебхат ан-Нусры» возле города Эль-Кунейтра

    9:58  27 Ноября 2017
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    Сирия: войска САР преследуют боевиков «Джебхат ан-Нусры» возле города Эль-Кунейтра

    Дамаск, 27 ноября. Сирийская армия наступает на позиции боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая группировка запрещена в России) в окрестностях центра Эль-Кунейтра. Об этом пишет газета «Аль-Ватан». 

    По данным издания, бои идут за населенный пункт Бейт-Сабир.

    Сирия: войска САР преследуют боевиков «Джебхат ан-Нусры» возле города Эль-Кунейтра

    Сообщается, что военная операция армии САР стартовала после того, как 25 ноября войска нанесли поражение боевикам «Джебхат ан-Нусры», которые предприняли попытку захватить их оборонительный рубеж в населенном пункте Ходр возле трассы Дамаск — Эль-Кунейтра.

    Напомним, сирийские военные ведут боевые действия против группировки «Джебхат ан-Нусра»1 в провинции Хама, расположенной в 220 километрах от сирийской столицы.

    Напомним, накануне Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) атаковали боевиков ИГ1 (запрещена в России) в долине Евфрата. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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    #сирия #дамаск #джебхат ан-нусра #эль-кунейтра #сар #бейт-сабир
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