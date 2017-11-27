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Политика
«Остановиться и выдохнуть»: в МИД РФ объяснили, почему давить на КНДР бессмысленно
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    «Остановиться и выдохнуть»: в МИД РФ объяснили, почему давить на КНДР бессмысленно

    9:54  27 Ноября 2017  /обновлено: 9:55  27 Ноября 2017
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    «Остановиться и выдохнуть»: в МИД РФ объяснили, почему давить на КНДР бессмысленно

    Сеул, 27 ноября. Заместитель главы МИД РФ Сергей Моргулов объяснил, почему дальнейшее усиление санкций против Северной Кореи не приведет к тем результатам, на которые рассчитывают авторы этой политики.

    «Уверен, что если ставить целью отказ КНДР от ядерного оружия и ракетных программ, это будет последнее, от чего в результате такого давления откажутся северокорейцы», — заявил он, выступая на сессии клуба «Валдай» в Сеуле.

    Кроме того, Моргулов указал на то, что дальнейшее усиление санкций против КНДР может поставить эту страну на грань гуманитарного кризиса».

     «На мой взгляд, путь давления абсолютно бесперспективен, альтернативы диалогу и переговорам не существует, — подчеркнул он.

    Для того, чтобы начать этот диалог, по его мнению, «нужно остановиться, выдохнуть и отвести ситуацию от той опасной черты, к которой мы все сегодня подошли», пишет РИА Новости.

    Автор: Алексей Громов
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    #санкции #кндр #давление #гуманитарный кризис
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