«Остановиться и выдохнуть»: в МИД РФ объяснили, почему давить на КНДР бессмысленно

Сеул, 27 ноября. Заместитель главы МИД РФ Сергей Моргулов объяснил, почему дальнейшее усиление санкций против Северной Кореи не приведет к тем результатам, на которые рассчитывают авторы этой политики.

«Уверен, что если ставить целью отказ КНДР от ядерного оружия и ракетных программ, это будет последнее, от чего в результате такого давления откажутся северокорейцы», — заявил он, выступая на сессии клуба «Валдай» в Сеуле.

Кроме того, Моргулов указал на то, что дальнейшее усиление санкций против КНДР может поставить эту страну на грань гуманитарного кризиса».

«На мой взгляд, путь давления абсолютно бесперспективен, альтернативы диалогу и переговорам не существует, — подчеркнул он.

Для того, чтобы начать этот диалог, по его мнению, «нужно остановиться, выдохнуть и отвести ситуацию от той опасной черты, к которой мы все сегодня подошли», пишет РИА Новости.