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Россия
Главком ВМФ России поздравил морскую пехоту с 312-й годовщиной со дня основания
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    Главком ВМФ России поздравил морскую пехоту с 312-й годовщиной со дня основания

    9:58  27 Ноября 2017
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    Главком ВМФ России поздравил морскую пехоту с 312-й годовщиной со дня основания

    Москва, 27 ноября. Главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Владимир Королев поздравил бойцов российской морской пехоты — «черных беретов» — с сегодняшней 312-й годовщиной со дня основания регулярной пехоты при ВМФ. Подразделения морской пехоты были учреждены еще основателем российского флота — Петром Первым.

    В поздравительной телеграмме адмирал Королев отметил высочайшую подготовку морских пехотинцев.

    «Морские пехотинцы наравне с экипажами кораблей разделяли все сложности длительного пребывания в море на значительном удалении от пунктов базирования, доказывая безупречность своего профессионализма, — указано в поздравительной телеграмме. — На протяжении ряда лет морские пехотинцы оттачивают свое мастерство в хоте масштабных межвидовых учений, общефлотских учений, на которых отрабатываются задачи противодействия современным вызовам и угрозам».

    Главком ВМФ России поздравил морскую пехоту с 312-й годовщиной со дня основания

    В своей телеграмме адмирал отметил, что в настоящее время уделяется большое внимание повышению мобильности подразделений морской пехоты — так, морпехи сделали огромный скачок в вопросах морского десантирования и освоили высадку на сложнейшие виды береговой линии.

    «Нет задач, которые не могла бы решить российская морская пехота. Так было, есть и будет», — подчеркнул главком ВМФ России.

    Автор: Валентин Меликов
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