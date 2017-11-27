Главком ВМФ России поздравил морскую пехоту с 312-й годовщиной со дня основания

Москва, 27 ноября. Главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Владимир Королев поздравил бойцов российской морской пехоты — «черных беретов» — с сегодняшней 312-й годовщиной со дня основания регулярной пехоты при ВМФ. Подразделения морской пехоты были учреждены еще основателем российского флота — Петром Первым.

В поздравительной телеграмме адмирал Королев отметил высочайшую подготовку морских пехотинцев.

«Морские пехотинцы наравне с экипажами кораблей разделяли все сложности длительного пребывания в море на значительном удалении от пунктов базирования, доказывая безупречность своего профессионализма, — указано в поздравительной телеграмме. — На протяжении ряда лет морские пехотинцы оттачивают свое мастерство в хоте масштабных межвидовых учений, общефлотских учений, на которых отрабатываются задачи противодействия современным вызовам и угрозам».

В своей телеграмме адмирал отметил, что в настоящее время уделяется большое внимание повышению мобильности подразделений морской пехоты — так, морпехи сделали огромный скачок в вопросах морского десантирования и освоили высадку на сложнейшие виды береговой линии.