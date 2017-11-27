Новый глобус Украины: чем обернется «декоммунизация» Рождества

Уже с этого года в стране, верящей в святой безвиз, будет праздноваться сразу два рождества: 25 декабря (вместе с Европой) и 7 января — по «имперскому календарю». Такое решение принял украинский парламент под аплодисменты униатов и негласный слоган «Геть православ'я з українських храмів!» («Прочь православие из украинских храмов!» — укр.). Еще немного, и «богобоязненные» патриоты предадут анафеме первого гетмана Петра Сагайдачного, который и восстановил православие на Украине.

Чего ни сделаешь, чтобы понравиться ЕС, который ограничил вход Незалежной в единую семью европейских народов. На саммите «Восточного партнерства» гарант нации был жестоко выпорот брюссельскими «побратимами», а «его народу» было отказано в полноценном членстве, присоединении к «таежному союзу» европейских стран и даже в мечтах о НАТО.

Что остается в таком случае скакунам? Только одно — верить и молиться. Молиться по-новому. С подачи спикера Андрея Парубия Верховная рада Украины определила 25 декабря выходным днем, прогнувшись перед католиками Галичины, столько сделавшими для «перемоги» майдана. А ведь есть еще и протестанты, и баптисты: по данным авторов законопроекта, на сегодня на Украине насчитывается около 11 тысяч религиозных католических и протестантских общин, что составляет около 30% от всех религиозных организаций Украины, празднующих Рождество Христово по григорианскому календарю. Мнение 70% «ортодоксов», живущих в Киеве, в центре православия, никого не волнует, как и позиция церкви: Рада поставила себя выше Бога.

Казалось бы, что такое лишний выходной? Наливай и пей. Тем более, что в стране, где все меньше рабочих мест, резко увеличилось количество государственных праздников, требующих «освобождения» от работы: «день гiдности», день голодомора, день примирения и скорби, день депортации крымских татар, день расстрелов львовской интеллигенции... Свечка в углу экранов уже стала неотъемлемым атрибутом скорбящей нации.

Кстати, о свечках: выяснилось, что расово правильными являются молитвы, вознесенные по григорианскому календарю, вместе с ЕС, а отмечающие Рождество православные прихожане — это завербованные агенты Кремля и враги независимой Украины.

Перенос дня рождения Христова на католический манер в православной стране — это посягательство на свободу веры. И очередная порция пороха в костер гражданской ненависти и противостояния, такое себе новое АТО между украинцами и украинцами — только теперь на религиозной почве. Ведь речь идет не о стремлении заставить православных праздновать по католическим традициям. Это желание возбудить ненависть между православными и католиками. Но не только.

Инициатива «европеизации» Рождества играет на руку главному пастору Украины Александру Турчинову, по совместительству занимающего пост секретаря СНБО. Он — бывший заведующий отделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомола, ныне — евангелистский христианин, баптист, являющийся также лидером украинского филиала «Церкви Христа». При его содействии и покровительстве Украина отпраздновала недавно юбилей раскола католической церкви — 500-летие Реформации, в котором принимали участие и чиновники, и нардепы, и сам президент. Хотя именно для Петра Порошенко такие манипуляции с календарем выглядят угрожающими: узаконив «григорианское рождество», Турчинов и его партия «Народный фронт» весьма ловко отсекли действующего президента от православного электората.

Так что 2-3% за счет голосов сектантов партия войны на следующих выборах точно приплюсует к своему рейтингу, спекулируя на том, что государственный праздник 25 декабря «усилит европейские интеграционные позиции Украины и позволит оторваться от московских календарей и российских имперских стандартов». Кстати, за отрыв от московских календарей украинцы рассчитались отменой 2 мая: до декоммунизации этот день был выходным и посвящался посадке картошки на огородах.

В общем, если ради безвиза победители майдана продали память своих дедов, погибших во время Великой Отечественной войны, и присягнули Степану Бандере и ОУН-УПА1 (Организация украинских националистов ОУН — запрещена в РФ прим.), то ради разрыва всех связей (культурных, языковых, гуманитарных) с Россией они готовы торговать верой. А там и до Родины дело дойдет.

Несложно заметить: чем активнее та же Польша нагибает «свидомых», тем быстрей переделывается календарь и мастерится «новый глобус Украины». Как только Варшава составила свои черные списки идеализаторов фашизма и запретила въезд в страну директору Института национальной памяти Владимиру Вятровичу, так сразу и полились из него инициативы по отмене Первомая и 8 марта. Главный декоммунизатор хочет перекроить Международный женский день в праздник борьбы за права женщин — без статуса выходного. То есть, обычный рабочий день без всяких пошлых «совковых» гвоздик и конфет сотрудницам. Как говорится, Харви Вайнштей, не рекомендует.

Внезапно выяснилось, что большинство украинских чиновников и депутатов, (в недавнем прошлом — секретарей обкомов КПСС и задорных комсомольцев) всегда были против «савецкого» обряда 8 марта и 23 февраля. А вице-спикер ВР Ирина Геращенко вот уже несколько лет рассказывает, как тайком выбрасывала подаренные мальчиками в школе цветы на 8-е марта и плевала на портрет коммунистки Клары Цеткин: сказалась работа Ирины пресс-секретарем диоксинового лидера Виктора Ющенко.

Но если 23 февраля на Украине «откоммуниздили» еще несколько лет назад, то за женский день и Первомай взялись серьезно только сейчас. По мнению инициаторов, эти праздники угрожают национальной безопасности и вызывают у носителей угрожающе ностальгические воспоминания о дружбе народов, трудовых подвигах на благо родины и социальных гарантиях. То есть о том, чего нет и быть не может в европейской Украине. Поэтому 8 марта женщины будут «арбайтен», а 1 мая преобразуют в День труда — по аналогии с американским «святом», лишив праздник солидарности трудящихся — его главного смысла.

Но все это легкая разминка перед главным блюдом: полным запретом Дня Победы. По словам директора украинского Института национальной памяти, предлагается перенести выходной с 9 на 8 мая, фактически отменив День Победы. Бандерлоги вот уже три года подряд предлагают заменить его днем скорби по погибшим гитлеровцам и чтить память проигравших.

Скоро их мечта сбудется, на радость европейцам, живущим в Польше. Ведь пересмотр итогов Великой Отечественной войны, отказ от политического наследия УССР, водораздел между Второй мировой и Великой Отечественной, «замена» 9 мая на европейский праздник примирения и скорби с маками в петлицах, осквернение Вечного огня в Киеве, наконец, все это — козыри в руки польских «братьев», уже открыто претендующих на земли Западной Украины, которые достались в свое время СССР по праву победителя.

И, декоммунизируя День Победы, Вятрович не просто уничтожает историческую память жителей еще советской Украины, не только разрывает последние нити, связывающие Киев и Москву. Рвение «новых историков» очень скоро обернется очередной линией раскола страны — по Збручу — и потерей территорий: ведь польские чиновники уже не стесняются открыто задавать вопрос «чей Лемберг?» и вывешивать в аэропорту Варшавы карты, где Львов и Вильнюс обозначены как истинно польские земли. Воистину, услужливый дурак опаснее врага.

1 Организация запрещена на территории РФ.