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Россия
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#Соцсети
Сегодня в Сети: «Детское Евровидение» наше, россияне поддержали флешмоб “No Russia — no Games”
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    Сегодня в Сети: «Детское Евровидение» наше, россияне поддержали флешмоб “No Russia — no Games”

    11:40  27 Ноября 2017
    719

    Сегодня в Сети: «Детское Евровидение» наше, россияне поддержали флешмоб No Russia — no Games

    Сегодня в Интернете, 27 ноября. Триумф россиянки Полины Богусевич на «Детском Евровидении». «Мисс Вселенная» стала 22-летняя красавица из ЮАР. «Нет России — нет Олимпиады»: в Сети набирает популярность флешмоб питерского школьника в поддержку отстраненных российских спортсменов.

    Триумф России на «Детском Евровидении-2017»

    14-летняя россиянка Полина Богусевич в воскресенье заняла первое место на «Детском Евровидении-2017», ее композиция «Крылья» набрала победные 188 очков. Полина учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого, девочка неоднократно побеждала на различных музыкальных конкурах. Свой успех она прокомментировала в социальной сети «ВКонтакте».

    «Мне нечего сказать, но мы это сделали!» — написала юная певица.

     

    На девочку обрушился буквально шквал поздравлений и пожеланий дальнейших успехов.

    Титул «Мисс Вселенная» получила красавица из ЮАР

    Победительницей ежегодного международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» стала 22-летняя красавица из Южно-Африканской республики Деми-Ли Нель-Питерс.

    Финал конкурса прошел в Лас-Вегасе (США), торжественный момент вручения короны победительнице опубликован на официальной странице шоу в Twitter.

    Конкурс «Мисс Вселенная» проводится с 1952 года. С 1996 по 2015 годы права на шоу принадлежали нынешнему президенту США Дональду Трампу.

    Нет России — нет Олимпиады

    В соцсетях набирает популярность флешмоб, запущенный юным спортсменом из Санкт-Петербурга Романом Старковым. 16 октября на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Роман начал акцию под хэштегом #noRUSSIAnoGAMES.

     

    Первоначально Роман, который сам занимается лыжами, начал акцию в поддержку отстраненных от Олимпиады российских лыжников.

    «Почему такое отношение к нашим спортсменам? — написал Роман. — Я всегда мечтал стать олимпийским чемпионом. Я верил в олимпийское движение! Как я могу быть уверен в своем будущем, если Международный олимпийский комитет, который должен защищать интересы спортсменов и относится ко всем одинаково, — выносит такие жестокие решениями только с чьих-то слов?! Весь мир не понимает, почему только к российским спортсменам такое отношение! Почему мы все молчим? МОК сам своими руками уничтожает идеалы и принципы олимпийского движения!»

    Акцию уже поддержали спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев, глава Удмуртии Александр Бречалов, многие спортсмены и общественные деятели.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #флешмоб #олимпиада-2018 #мисс вселенная #детское евровидение
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