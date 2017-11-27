Сегодня в Сети: «Детское Евровидение» наше, россияне поддержали флешмоб “No Russia — no Games”

Сегодня в Интернете, 27 ноября. Триумф россиянки Полины Богусевич на «Детском Евровидении». «Мисс Вселенная» стала 22-летняя красавица из ЮАР. «Нет России — нет Олимпиады»: в Сети набирает популярность флешмоб питерского школьника в поддержку отстраненных российских спортсменов.

Триумф России на «Детском Евровидении-2017»

14-летняя россиянка Полина Богусевич в воскресенье заняла первое место на «Детском Евровидении-2017», ее композиция «Крылья» набрала победные 188 очков. Полина учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого, девочка неоднократно побеждала на различных музыкальных конкурах. Свой успех она прокомментировала в социальной сети «ВКонтакте».

«Мне нечего сказать, но мы это сделали!» — написала юная певица.

На девочку обрушился буквально шквал поздравлений и пожеланий дальнейших успехов.

Россиянка Полина Богусевич заняла первое место на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение — 2017», который завершился в воскресенье в Тбилиси. Набрав 188 баллов, Полина опередила юных артистов из Грузии и Австралии, занявших второе и третье места. pic.twitter.com/9T9W7egqQr — Павел Кравцов (@pavelkrawzow) November 27, 2017

Титул «Мисс Вселенная» получила красавица из ЮАР

Победительницей ежегодного международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» стала 22-летняя красавица из Южно-Африканской республики Деми-Ли Нель-Питерс.

27 ноября в Лас-Вегасе состоялся финал конкурса «Мисс Вселенная». Обладательницей титула стала 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс из ЮАР. #MissUniverse



Она изучала бизнес-менеджмент и обучает женщин техникам самообороны.Нель-Питерс намерена стать актрисой. https://t.co/zJrI7o1km2 pic.twitter.com/W2E8vjt190 — АРТЕМ КЛЮШИН  (@ARTEM_KLYUSHIN) November 27, 2017

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала тренер по самообороне из ЮАР - Общество - МК https://t.co/bmBf0DPFEo — Иван Костаев (@Langsaikl) November 27, 2017

Финал конкурса прошел в Лас-Вегасе (США), торжественный момент вручения короны победительнице опубликован на официальной странице шоу в Twitter.

Congratulations to Demi-Leigh Nel-Peters, the winner of the 2017 #MissUniverse competition! pic.twitter.com/JYuQYc3Lvo — Miss Universe (@MissUniverse) November 27, 2017

Конкурс «Мисс Вселенная» проводится с 1952 года. С 1996 по 2015 годы права на шоу принадлежали нынешнему президенту США Дональду Трампу.

Нет России — нет Олимпиады

В соцсетях набирает популярность флешмоб, запущенный юным спортсменом из Санкт-Петербурга Романом Старковым. 16 октября на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Роман начал акцию под хэштегом #noRUSSIAnoGAMES.

Лично для меня обладатели золота, серебра и бронзы Олимпиады в Сочи на 50 км:



- Александр Легков

- Максим Вылегжанин

- Илья Черноусов



Решение #МОК показывает их зависимость от политики, что противоречит принципам Олимпиады!https://t.co/o0VNPBYcAJ#NoRussiaNoGames pic.twitter.com/HWqasyoHEa — Александр Бречалов (@brechalov) November 17, 2017

Первоначально Роман, который сам занимается лыжами, начал акцию в поддержку отстраненных от Олимпиады российских лыжников.

«Почему такое отношение к нашим спортсменам? — написал Роман. — Я всегда мечтал стать олимпийским чемпионом. Я верил в олимпийское движение! Как я могу быть уверен в своем будущем, если Международный олимпийский комитет, который должен защищать интересы спортсменов и относится ко всем одинаково, — выносит такие жестокие решениями только с чьих-то слов?! Весь мир не понимает, почему только к российским спортсменам такое отношение! Почему мы все молчим? МОК сам своими руками уничтожает идеалы и принципы олимпийского движения!»

Акцию уже поддержали спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев, глава Удмуртии Александр Бречалов, многие спортсмены и общественные деятели.