Центробанк России лишил лицензии московский банк «Новый символ»

Москва, 27 ноября. Банк Российской Федерации отобрал лицензию на осуществление кредитно-банковских операций у столичного Универсального коммерческого банка гуманитарных инвестиций «Новый символ», являющегося участником системы страхования денежных вкладов. Об этом говорится на официальном сайте Центробанка.

Отмечается, что по величине активов на 1 ноября банковское учреждение занимало 420-ю строчку в банковской системе России.

Согласно данным регулятора, «Новый символ» не придерживался требования законодательства и нормативных актов Центрального Банка РФ в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным способом, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих неукоснительному контролю.

Помимо этого, «Новый символ» в минувшем и текущем годах был вовлечен в проведение подозрительных операций.