Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: войска САР преследуют боевиков «Джебхат ан-Нусры» возле города Эль-Кунейтра
Экономика
Центробанк России лишил лицензии московский банк «Новый символ»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Центробанк России лишил лицензии московский банк «Новый символ»

    9:44  27 Ноября 2017
    33

    Центробанк России лишил лицензии московский банк «Новый символ»

    Москва, 27 ноября. Банк Российской Федерации отобрал лицензию на осуществление кредитно-банковских операций у столичного Универсального коммерческого банка гуманитарных инвестиций «Новый символ», являющегося участником системы страхования денежных вкладов. Об этом говорится на официальном сайте Центробанка. 

    Отмечается, что по величине активов на 1 ноября банковское учреждение занимало 420-ю строчку в банковской системе России. 

    Центробанк России лишил лицензии московский банк «Новый символ»

    Согласно данным регулятора, «Новый символ» не придерживался требования законодательства и нормативных актов Центрального Банка РФ в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным способом, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих неукоснительному контролю.

    Помимо этого, «Новый символ» в минувшем и текущем годах был вовлечен в проведение подозрительных операций.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #банк россии #цб рф #банк #лицензия #регулятор #новый символ
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть