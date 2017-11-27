Имущество организатора блокады Крыма Ислямова продано на аукционе

Симферополь, 27 ноября. Имущество одного из организаторов блокады Крыма Ленура Ислямова продано на аукционе по цене ниже рыночной.

Ислямов задолжал Сбербанку 1,2 миллиарда рублей. Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. Имущество предпринимателя ушло с молотка всего за 51,7 миллионов рублей. Практически все имущество бизнесмена было продано по ценам ниже рыночных.

Для сравнения, оздоровительный центр под Ялтой вместе с землей стоимостью 106 миллионов рублей ушел с молотка за 32 миллиона рублей.

За 3,6 миллиона рублей (вместо 6,6 миллиона рублей) также были проданы два машино-места в центре Москвы. Двухэтажный офисный центр в Симферополе площадью 480,3 квадратных метра был продано за 16,1 миллиона рублей вместо предполагаемых 29,1 миллиона рублей.

Коттедж с бассейном в поселке Гурзуф достался новому хозяину за 32 миллиона рублей. Отмечается, что рыночная его цена достигала 106 миллионов рублей.