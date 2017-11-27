Toyota Land Cruiser Prado-2018 оснастили новым мотором

Токио, 27 ноября. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado оснастили 3,5-литровым двигателем мощностью 280 лошадиных сил. Новинка уже появилась на авторынке в Китае. Цена на него стартует от 464 800 юаней (4,1 млн рублей), а за самую укомплектованную модель придется отдать 636 800 юаней (5,6 млн рублей).

Как отмечают эксперты портала Car.ru, «атмосферник» у обновленного Prado был позаимствован у пикапа Toyota Tacoma. На российском авторынке модификация автомобиля с таким двигателем не появится.

Известно также, что помимо нового мотора внедорожник оснащен модернизированной оптикой, обновленной решеткой радиатора, измененными бамперами и стильными задними фонарями. Посвежевший кросс также стал длиннее на 60 мм и достигает 4 840 мм, однако дорожный просвет остался прежним и равен 215 мм.

Внутри внедорожника изменилась панель управления. Теперь в ее центральной части находится 4,2-дюймовый экран бортового компьютера. Кроме того, здесь появилась и новая центральная консоль и стильное рулевое руль.

Напомним, в России Toyota Land Cruiser Prado в стандартном варианте обойдется в 2 млн 199 тыс. рублей. За дизельную версию придется отдать 2 млн 853 тыс. рублей, а цена топовой модификации составляет 3 млн 205 тыс. рублей.