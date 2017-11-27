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Toyota Land Cruiser Prado-2018 оснастили новым мотором
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    Toyota Land Cruiser Prado-2018 оснастили новым мотором

    9:34  27 Ноября 2017
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    Toyota Land Cruiser Prado-2018 оснастили новым мотором

    Токио, 27 ноября. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado оснастили 3,5-литровым двигателем мощностью 280 лошадиных сил. Новинка уже появилась на авторынке в Китае. Цена на него стартует от 464 800 юаней (4,1 млн рублей), а за самую укомплектованную модель придется отдать 636 800 юаней (5,6 млн рублей).

    Как отмечают эксперты портала Car.ru, «атмосферник» у обновленного Prado был позаимствован у пикапа Toyota Tacoma. На российском авторынке модификация автомобиля с таким двигателем не появится.

    Известно также, что помимо нового мотора внедорожник оснащен модернизированной оптикой, обновленной решеткой радиатора, измененными бамперами и стильными задними фонарями. Посвежевший кросс также стал длиннее на 60 мм и достигает 4 840 мм, однако дорожный просвет остался прежним и равен 215 мм. 

    Toyota Land Cruiser Prado-2018 оснастили новым мотором

    Внутри внедорожника изменилась панель управления. Теперь в ее центральной части находится 4,2-дюймовый экран бортового компьютера. Кроме того, здесь появилась и новая центральная консоль и стильное рулевое руль. 

    Напомним, в России Toyota Land Cruiser Prado в стандартном варианте обойдется в 2 млн 199 тыс. рублей. За дизельную версию придется отдать 2 млн 853 тыс. рублей, а цена топовой модификации составляет 3 млн 205 тыс. рублей.

    Автор: Алексей Громов
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    #авто #мотор #toyota land cruiser prado #внедорожник
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