Мы не торгуем суверенитетом: в Совфеде ответили на возможную отмену антироссийских санкций

Совет Европы рассматривает вариант отмены антироссийских санкций, чтобы удержать Москву в организации. Об этом в интервью Financial Times сообщил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По его словам, угроза выхода Российской Федерации из Совета Европы поставит под удар ситуацию с защитой прав человека в стране — 140 миллионов граждан РФ лишатся доступа к суду в Страсбурге. Кроме того, отметил он, это «станет шагом назад для Европы, поскольку Европа лишится России».

Однако Украина и ее сторонники уже заявили, что возвращение России в Совет Европы без уступок якобы позволит Москве в дальнейшем «шантажировать организации». По словам одного из киевских представителей, это «вызовет цепную реакцию, которая может привести к отмене санкций со стороны Евросоюза.

Не торгуем суверенитетом

Член Совета Федерации, сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева прокомментировала ФАН желание Совета Европы отменить «ограничительные меры» против РФ.

«Я считаю, что нам вообще переживать не о чем. Мы работаем в том ключе, в котором работали. Для себя мы наметили повестку, которая абсолютно и максимально обеспечивает наш суверенитет, нашу независимость. Поэтому вопрос отмены санкций — это вопрос, прежде всего, Европы. Насколько они заинтересованы восстановить отношения с Российской Федерацией? Мы к диалогу открыты, но мы не торгуем суверенитетом и не будем», — рассказала Ольга Тимофеева.

Как сообщает «Газета.ru», в Крыму начали готовить иски по оспариванию санкций.