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Политика
Мы не торгуем суверенитетом: в Совфеде ответили на возможную отмену антироссийских санкций
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    Мы не торгуем суверенитетом: в Совфеде ответили на возможную отмену антироссийских санкций

    9:42  27 Ноября 2017
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    Мы не торгуем суверенитетом: в Совфеде ответили на возможность отмены санкций

    Совет Европы рассматривает вариант отмены антироссийских санкций, чтобы удержать Москву в организации. Об этом в интервью Financial Times сообщил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    По его словам, угроза выхода Российской Федерации из Совета Европы поставит под удар ситуацию с защитой прав человека в стране — 140 миллионов граждан РФ лишатся доступа к суду в Страсбурге. Кроме того, отметил он, это «станет шагом назад для Европы, поскольку Европа лишится России».

    Однако Украина и ее сторонники уже заявили, что возвращение России в Совет Европы без уступок якобы позволит Москве в дальнейшем «шантажировать организации». По словам одного из киевских представителей, это «вызовет цепную реакцию, которая может привести к отмене санкций со стороны Евросоюза.

    Не торгуем суверенитетом

    Член Совета Федерации, сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева прокомментировала ФАН желание Совета Европы отменить «ограничительные меры» против РФ.

    Сенаторы Ольга Тимофеева и Олег Морозов

    «Я считаю, что нам вообще переживать не о чем. Мы работаем в том ключе, в котором работали. Для себя мы наметили повестку, которая абсолютно и максимально обеспечивает наш суверенитет, нашу независимость. Поэтому вопрос отмены санкций — это вопрос, прежде всего, Европы. Насколько они заинтересованы восстановить отношения с Российской Федерацией? Мы к диалогу открыты, но мы не торгуем суверенитетом и не будем», — рассказала Ольга Тимофеева.

    Как сообщает «Газета.ru», в Крыму начали готовить иски по оспариванию санкций.

    Автор: Илья Муромский
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    #санкции #россия #украина #ес #тимофеева
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