Путин персонально поздравит 43 долгожителей Хакасии с днем рождения

Абакан, 27 ноября. 43 долгожителя Хакасии получат в день рождения персональное поздравление от президента России Владимира Путина, сообщили пресс-службе министерства социальной защиты республики.

Как уточнили представители службы, в этом декабре свое 90-летие отметят 43 жителя республики. Еще шесть человек в Хакасии отметят в последний месяц уходящего года свое 95-летие. Среди именинников 3 участника Великой Отечественной войны и 46 тружеников тыла.

Отмечается, что больше всего юбиляров проживают в столице республики — Абакане. Там дни рождения отметят 16 человек. Семеро именинников их Черногорска, четверо — из Саяногорска, пятеро — из Усть-Абаканска. Еще четверо долгожителей прописаны в Ширинском районе.

Каждый именинник в свой день рождения получит от президента персональную открытку с поздравлением, а также памятный подарок от главы Хакасии Виктора Зимина.