Сирия: автобусное сообщение между Дамаском и Дейр-эз-Зором восстановлено

Дамаск, 27 ноября. Правительственные власти Сирии возобновили автобусное сообщение между Дамаском и Дейр-эз-Зором.

Компании Дамаска по пассажирским перевозкам предоставили транспорт для жителей Дейр-эз-Зора, которые бежали из родного города и теперь постепенно возвращаются домой.

Отмечается, что каждый день по шесть автобусов вывозят людей из сирийской столицы, остаются на ночь в Дейр-эз-Зоре, а потом снова едут в Дамаск, передает РИА Новости.

По словам водителя одного из таких автобусов Ахмада Араб Фазима, в последнее время на дорогах стало безопасно.

«Сейчас боевиков ИГ1 (запрещена в России) выгнали из Дэйр-эз-Зора. А раньше они постоянно дорогу обстреливали… Так что я спокоен и за своих пассажиров, и за себя», — рассказал он.

Как отметил другой житель Дейр-эз-Зора Аммаль Салек, на сегодняшний день «вовсе нет проблем домой уехать».

Накануне шесть российских бомбардировщиков Ту-23МЗ нанесли удар по объектам ИГ (запрещена в России) в Дейр-эз-Зоре.

1 Организация запрещена на территории РФ.