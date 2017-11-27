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Новости Сирии
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Сирия: автобусное сообщение между Дамаском и Дейр-эз-Зором восстановлено
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    Сирия: автобусное сообщение между Дамаском и Дейр-эз-Зором восстановлено

    9:15  27 Ноября 2017  /обновлено: 9:16  27 Ноября 2017
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    Сирия: автобусное сообщение между Дамаском и Дейр-эз-Зором восстановлено

    Дамаск, 27 ноября. Правительственные власти Сирии возобновили автобусное сообщение между Дамаском и Дейр-эз-Зором.

    Компании Дамаска по пассажирским перевозкам предоставили транспорт для жителей Дейр-эз-Зора, которые бежали из родного города и теперь постепенно возвращаются домой.

    Отмечается, что каждый день по шесть автобусов вывозят людей из сирийской столицы, остаются на ночь в Дейр-эз-Зоре, а потом снова едут в Дамаск, передает РИА Новости.

    По словам водителя одного из таких автобусов Ахмада Араб Фазима, в последнее время на дорогах стало безопасно.

    «Сейчас боевиков ИГ1 (запрещена в России) выгнали из Дэйр-эз-Зора. А раньше они постоянно дорогу обстреливали… Так что я спокоен и за своих пассажиров, и за себя», — рассказал он. 

    Сирия: автобусное сообщение между Дамаском и Дейр-эз-Зором восстановлено

    Как отметил другой житель Дейр-эз-Зора Аммаль Салек, на сегодняшний день «вовсе нет проблем домой уехать».

    Накануне шесть российских бомбардировщиков Ту-23МЗ нанесли удар по объектам ИГ (запрещена в России) в Дейр-эз-Зоре.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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    #сирия #иг #дамаск #игил #дейр-эз-зор #автобусы #автобусное сообщение
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