Жириновский пообещал похоронить Зюганова рядом с Лениным 

Москва, 27 ноября. На передаче у телеведущего Владимира Соловьева лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский обещал «похоронить лидеров КПРФ в соответствии с их пожеланиями» — рядом с мавзолеем Ленина, на почетных местах у Кремлевской стены. В случае, же, если лидера либеральных демократов изберут на пост президента, Жириновский обещал устроить всей стране трехдневные мартовские каникулы.

На передаче Владимир Вольфович горячо говорил о том, что России необходима «мобилизация»: «Мобилизация воли, мобилизация наших чувств, нашей истории — чтобы прекратили, так сказать, ориентироваться на то, что где-то, когда-то навязали кому-то». Распалившись, лидер ЛДПР стал доказывать, что коммунистическая партия лжет о первых днях прихода к власти в России, когда его прервал ведущий.

«Да подождите… Да я не об этом — Ленин, Ленин — у нас этот Ленин давно уже в мавзолее. Лежит. Он же не встанет, не пойдет на выборы», — напомнил Соловьев.

«Правда, пусть лежат где хотят! — оживился Жириновский. — Еще положим туда! Если современная КПРФ защищает Ленина, я предлагаю — и Зюганова положим у Кремлевской стены, пусть успокоится, если Миронов [лидер «Справедливой России» — прим. ФАН] — и Миронова положим!»

«Я заранее хочу быть председателем комиссии по организации похорон на Красной площади, — объявил Жириновский под смех зала. — А что?»

«Вы всем обещали мир, ни одного инфаркта, ни одного инсульта, и тут же обещаете возглавить комиссию по похоронам», — с улыбкой ответил Соловьев.

«Да это же им, которые дважды обрушили нашу страну, хорошие последние дни, так сказать, в соответствии с их пожеланиями — Красная площадь, пожалуйста, ляжете там, — не успокаивался политик. — Все бесплатно! Представляете — Колонный зал в трауре, их портреты, лафет, и все ордена несем, и траур на три дня!»

Новая мысль увлекла Владимира Вольфовича.