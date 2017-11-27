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Посол ЕС поставил ультиматум Украине
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    Посол ЕС поставил ультиматум Украине

    10:26  27 Ноября 2017
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    Посол ЕС поставил ультиматум Украине

    Киев, 27 ноября. Посол Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли публично раскритиковал президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра страны Владимира Гройсмана за полную бездеятельность и обман украинцев. Об этом на своей странице в Facebook написала киевский юрист Татьяна Монтян. 

    Во время ежегодного заседания членов Европейской бизнес ассоциации Мингарелли заявил, что киевская власть должна бороться с коррупцией, а не изображать борьбу.

    «Первое — вы должны придерживаться верховенства закона и побороть коррупцию. Без преодоления коррупции на Украине не будет успехов в экономике, невозможно будет привлечь иностранных инвесторов и создать рабочие места для граждан», — заявил он. 

    Посол ЕС поставил ультиматум Украине

    Европейский посол объяснил, что Киев «должен до конца этого года создать антикоррупционный суд».

    «И для этого не нужно создавать никакие рабочие группы. Просто примите рекомендации Венецианской комиссии», — отметил он, добавив, что в противном случае Украина останется без поддержки Европы. 

    Кроме того, он добавил, что на Украине сформированы антикоррупционные ведомства, которым просто необходимо «дать возможность нормально и серьезно работать».

    Посол ЕС поставил ультиматум Украине

    «Ведь всем известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) преследуется, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) также не может работать. НАЗК проверило 100 деклараций из 1,5 млн — это недопустимо!» — возмутился Мингарелли. 

    Ранее эксперт рассказал, почему Украина не сможет выполнить требования Международного валютного фонда.

    Автор: Дана Балан
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    #киев #украина #порошенко #гройсман #мингарелли
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