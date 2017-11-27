Посол ЕС поставил ультиматум Украине

Киев, 27 ноября. Посол Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли публично раскритиковал президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра страны Владимира Гройсмана за полную бездеятельность и обман украинцев. Об этом на своей странице в Facebook написала киевский юрист Татьяна Монтян.

Во время ежегодного заседания членов Европейской бизнес ассоциации Мингарелли заявил, что киевская власть должна бороться с коррупцией, а не изображать борьбу.

«Первое — вы должны придерживаться верховенства закона и побороть коррупцию. Без преодоления коррупции на Украине не будет успехов в экономике, невозможно будет привлечь иностранных инвесторов и создать рабочие места для граждан», — заявил он.

Европейский посол объяснил, что Киев «должен до конца этого года создать антикоррупционный суд».

«И для этого не нужно создавать никакие рабочие группы. Просто примите рекомендации Венецианской комиссии», — отметил он, добавив, что в противном случае Украина останется без поддержки Европы.

Кроме того, он добавил, что на Украине сформированы антикоррупционные ведомства, которым просто необходимо «дать возможность нормально и серьезно работать».

«Ведь всем известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) преследуется, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) также не может работать. НАЗК проверило 100 деклараций из 1,5 млн — это недопустимо!» — возмутился Мингарелли.

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