Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: войска САР преследуют боевиков «Джебхат ан-Нусры» возле города Эль-Кунейтра
Новороссия
Донбасс: самопиар главы Генштаба привел к провалу наступления ВСУ в ДНР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс: самопиар главы Генштаба привел к провалу наступления ВСУ в ДНР

    8:47  27 Ноября 2017
    4311

    Донбасс: самопиар главы Генштаба привел к провалу наступления ВСУ в ДНР

    Донецк (ДНР), 27 ноября. Самопиар руководителя генерального штаба ВСУ Виктора Муженко стал причиной провала наступления киевских силовиков в Донецкой народной республике.

    Как сообщают «Известия», со ссылкой на Донецкое агентство новостей, об этом на брифинге журналистам рассказал представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

    По его словам, для того, чтобы понять планы ВСУ, достаточно было зайти на сайт украинского министерства обороны, где в новости на тему были также опубликованы фото с оперативного совещания.

    «Ради собственного пиара, по итогам данного были опубликованы фотографии, в кадр которых попали рабочие карты с замыслом действий в районе Светлодарской дуги», — пояснил Басурин.

    Напомним, что  украинские силовики понесли потери личного состава еще до начала наступления, поскольку позиции ВСУ под Горловкой являются тактически невыгодными.
     

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #всу #донецк #эдуард басурин #доньбасс
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть