Донецк (ДНР), 27 ноября. Самопиар руководителя генерального штаба ВСУ Виктора Муженко стал причиной провала наступления киевских силовиков в Донецкой народной республике.

Как сообщают «Известия», со ссылкой на Донецкое агентство новостей, об этом на брифинге журналистам рассказал представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, для того, чтобы понять планы ВСУ, достаточно было зайти на сайт украинского министерства обороны, где в новости на тему были также опубликованы фото с оперативного совещания.

«Ради собственного пиара, по итогам данного были опубликованы фотографии, в кадр которых попали рабочие карты с замыслом действий в районе Светлодарской дуги», — пояснил Басурин.

Напомним, что украинские силовики понесли потери личного состава еще до начала наступления, поскольку позиции ВСУ под Горловкой являются тактически невыгодными.

