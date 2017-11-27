Большая сказка: глава Роскомнадзора объяснил, почему в Сети нет анонимности

Москва, 27 ноября. Глава Роскомнадзора Александр Жаров объяснил, почему в Сети не существует анонимности.

По его словам, на сегодняшний день для того, чтобы распознать конкретного человека, существует много прямых и косвенных идентификаторов: голос, лицо, поведение в Сети, постоянно посещаемые страницы, геолокация и прочее.

«Поэтому нужно понимать — никто уже не анонимен в Сети», — отметил глава ведомства.

Жаров подчеркнул, что в данный момент все пользователи Сети «идентифицированы, таргетированы, профилированы», поэтому и реклама «поступает адресно», передает RT.

Он также добавил, что «анонимность в Сети — это большая сказка».

«Все мы — под лупой транснациональных гигантов», — уточнил Жаров.

Как сообщала «Газета.Ru», ранее комитет Государственной думы России одобрил блокировку звонков «телефонных террористов» по запросу.