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Большая сказка: глава Роскомнадзора объяснил, почему в Сети нет анонимности
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    Большая сказка: глава Роскомнадзора объяснил, почему в Сети нет анонимности

    8:42  27 Ноября 2017
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    Большая сказка: глава Роскомнадзора объяснил, почему в Сети нет анонимности

    Москва, 27 ноября. Глава Роскомнадзора Александр Жаров объяснил, почему в Сети не существует анонимности. 

    По его словам, на сегодняшний день для того, чтобы распознать конкретного человека, существует много прямых и косвенных идентификаторов: голос, лицо, поведение в Сети, постоянно посещаемые страницы, геолокация и прочее.

    «Поэтому нужно понимать — никто уже не анонимен в Сети», — отметил глава ведомства.

    Жаров подчеркнул, что в данный момент все пользователи Сети «идентифицированы, таргетированы, профилированы», поэтому и реклама «поступает адресно», передает RT

    Большая сказка: глава Роскомнадзора объяснил, почему в Сети нет анонимности

    Он также добавил, что «анонимность в Сети — это большая сказка».

    «Все мы — под лупой транснациональных гигантов», — уточнил Жаров.

    Как сообщала «Газета.Ru», ранее комитет Государственной думы России одобрил блокировку звонков «телефонных террористов» по запросу.

    Автор: Дана Балан
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    #роскомнадзор #интернет #жаров #идентификациия #сеть #анонимность
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