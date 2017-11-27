Девушка из маленького городка в ЮАР завоевала титул «Мисс Вселенная-2017»

Лас-Вегас, 27 ноября. Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» в 2017 году стала представительница Южно-Африканской Республики по имени Деми-Лей Нель-Петерс.

«Поздравления Деми-Лей Нель-Петерс, победительнице конкурса «Мисс Вселенная» в 2017 году», — указано в сообщении, опубликованном оргкомитетом конкурса красоты.

Congratulations to Demi-Leigh Nel-Peters, the winner of the 2017 #MissUniverse competition! pic.twitter.com/JYuQYc3Lvo — Miss Universe (@MissUniverse) November 27, 2017

Нель-Петерс, родившаяся в 1995 году в небольшом городке на южном побережье ЮАР, стала в 2017 году Мисс ЮАР, после чего отправилась на конкурс красоты "Мисс Вселенная", где с самого начала она считалась одной из потенциальных победительниц, наряду с девушками из Колумбии и с Ямайки. Корону на нее надела предыдущая мисс Вселенная из Франции, Ирис Миттенар.

В прошлый раз представительница ЮАР становилась Мисс Вселенная в 1978 году.