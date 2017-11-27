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Сирия: войска САР преследуют боевиков «Джебхат ан-Нусры» возле города Эль-Кунейтра
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Девушка из маленького городка в ЮАР завоевала титул «Мисс Вселенная-2017»
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    Девушка из маленького городка в ЮАР завоевала титул «Мисс Вселенная-2017»

    8:48  27 Ноября 2017  /обновлено: 9:28  27 Ноября 2017
    1996

    Девушка из маленького городка в ЮАР завоевала титул «Мисс Вселенная-2017»

    Лас-Вегас, 27 ноября. Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» в 2017 году стала представительница Южно-Африканской Республики по имени Деми-Лей Нель-Петерс. 

    «Поздравления Деми-Лей Нель-Петерс, победительнице конкурса «Мисс Вселенная» в 2017 году», — указано в сообщении, опубликованном оргкомитетом конкурса красоты.

    Нель-Петерс, родившаяся в 1995 году в небольшом городке на южном побережье ЮАР, стала в 2017 году Мисс ЮАР, после чего отправилась на конкурс красоты "Мисс Вселенная", где с самого начала она считалась одной из потенциальных победительниц, наряду с девушками из Колумбии и с Ямайки. Корону на нее надела предыдущая мисс Вселенная из Франции, Ирис Миттенар.

    В прошлый раз представительница ЮАР становилась Мисс Вселенная в 1978 году.

    Автор: Валентин Меликов
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