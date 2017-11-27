Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Вооруженный рецидивист в Омске взял в заложники годовалого ребенка
Происшествия
Вооруженный рецидивист в Омске взял в заложники годовалого ребенка
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Вооруженный рецидивист в Омске взял в заложники годовалого ребенка

    8:30  27 Ноября 2017
    38

    Вооруженный рецидивист в Омске взял в заложники годовалого ребенка

    Омск, 27 ноября. Вооруженный рецидивист в Омске взял в заложники годовалого ребенка, а также ранил ножом его мать.

    Как сообщает «Газета.ru», ссылаясь на данные из правоохранительных органов, инцидент имел место быть в одной из квартир на 2-ой Солнечной улице, где проживает 24-летний парень, его 19-летняя сожительница и их сыновья возраста 1 и 3 лет.

    К ним зашел в гости 23-летний ранее судимый молодой человек, после чего между присутствующими произошел конфликт, в ходе которого незваный гость нанес ножевое ранение в спину девушки.

    После того, как на место ЧП прибыли полицейские, злоумышленник схватил годовалого ребенка и закрылся с ним в комнате, и удерживал его там в течение получаса, после чего сдался полиции. Ребенок и его мать были помещены в больницу.
     

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #омск #заложники #мвд рф
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть