Омск, 27 ноября. Вооруженный рецидивист в Омске взял в заложники годовалого ребенка, а также ранил ножом его мать.

Как сообщает «Газета.ru», ссылаясь на данные из правоохранительных органов, инцидент имел место быть в одной из квартир на 2-ой Солнечной улице, где проживает 24-летний парень, его 19-летняя сожительница и их сыновья возраста 1 и 3 лет.

К ним зашел в гости 23-летний ранее судимый молодой человек, после чего между присутствующими произошел конфликт, в ходе которого незваный гость нанес ножевое ранение в спину девушки.

После того, как на место ЧП прибыли полицейские, злоумышленник схватил годовалого ребенка и закрылся с ним в комнате, и удерживал его там в течение получаса, после чего сдался полиции. Ребенок и его мать были помещены в больницу.

