Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Вооруженный рецидивист в Омске взял в заложники годовалого ребенка
Технологии
Разработчики из России начали патентовать блокчейн-технологии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Разработчики из России начали патентовать блокчейн-технологии

    8:30  27 Ноября 2017
    47

    Разработчики из России начали патентовать блокчейн-технологии

    Москва, 27 ноября. Россия вошла в число государств, глобальные компании которых регистрируют патенты в области блокчейн-технологий. Об этом со ссылкой на исследование Центра интеллектуальной собственности «Сколково» сообщают «Известия».

    Авторы исследования отмечают, что пока активность России в сфере получения патентов на блокчейн-технологии низка. Всего в ходе исследования эксперты обнаружили 686 патентных семейств, которые раскрывают применение технологии блокчейна. Российские разработчики заявили лишь 17 патентов.

    Управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности «Сколково» Антон Пушков подчеркнул, что низкая патентная активность говорит не об отсутствии разработок. По мнению эксперта, причина кроется в низком уровне правовой грамотности.

    «Это говорит о недостаточном уровне правовой грамотности: наши бизнесмены не привыкли защищать интеллектуальную собственность, а зачастую и не знают, как это делать», — заявил Пушков.

    Эксперт отметил, что если российские разработчики не поймут необходимость закрепить за собой права на результаты интеллектуальной деятельности, в будущем их разработку могут запатентовать конкуренты.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть