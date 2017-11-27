Разработчики из России начали патентовать блокчейн-технологии

Москва, 27 ноября. Россия вошла в число государств, глобальные компании которых регистрируют патенты в области блокчейн-технологий. Об этом со ссылкой на исследование Центра интеллектуальной собственности «Сколково» сообщают «Известия».

Авторы исследования отмечают, что пока активность России в сфере получения патентов на блокчейн-технологии низка. Всего в ходе исследования эксперты обнаружили 686 патентных семейств, которые раскрывают применение технологии блокчейна. Российские разработчики заявили лишь 17 патентов.

Управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности «Сколково» Антон Пушков подчеркнул, что низкая патентная активность говорит не об отсутствии разработок. По мнению эксперта, причина кроется в низком уровне правовой грамотности.

«Это говорит о недостаточном уровне правовой грамотности: наши бизнесмены не привыкли защищать интеллектуальную собственность, а зачастую и не знают, как это делать», — заявил Пушков.

Эксперт отметил, что если российские разработчики не поймут необходимость закрепить за собой права на результаты интеллектуальной деятельности, в будущем их разработку могут запатентовать конкуренты.