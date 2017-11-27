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Общество
Минздрав России хочет разрешить усыновлять детей ВИЧ-инфицированным
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    Минздрав России хочет разрешить усыновлять детей ВИЧ-инфицированным

    8:33  27 Ноября 2017
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    Минздрав России хочет разрешить усыновлять детей ВИЧ-инфицированным

    Москва, 27 ноября. Министерство здравоохранения России намерено разрешить ВИЧ-инфицированным усыновлять детей или брать их под опеку. Российское ведомство уже начало разрабатывать поправки.

    По имеющимся данным, инициатива предусмотрена Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ до 2020 года. 

    Согласно документу предполагается включение поправок в список заболеваний, при которых человек не может усыновить ребенка, взять его под опеку, пишут «Известия»

    По словам главы Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского, нет необходимости ограничивать желание людей с вирусом иммунодефицита быть родителями, потому что нет угрозы бытового заражения детей.

    Минздрав России хочет разрешить усыновлять детей ВИЧ-инфицированным

    «Опасности, что они этих детей заразят или не смогут вырастить, нет. Важно, чтобы инфицированные приемные родители принимали терапию, только тогда они в целом ничем не будут отличаться от других и проживут столько же, сколько и здоровые», — подчеркнул эксперт. 

    Как ранее сообщала «Газета.Ru», Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам о ВИЧ и СПИДе.

    Автор: Дана Балан
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