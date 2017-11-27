Минздрав России хочет разрешить усыновлять детей ВИЧ-инфицированным

Москва, 27 ноября. Министерство здравоохранения России намерено разрешить ВИЧ-инфицированным усыновлять детей или брать их под опеку. Российское ведомство уже начало разрабатывать поправки.

По имеющимся данным, инициатива предусмотрена Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ до 2020 года.

Согласно документу предполагается включение поправок в список заболеваний, при которых человек не может усыновить ребенка, взять его под опеку, пишут «Известия».

По словам главы Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского, нет необходимости ограничивать желание людей с вирусом иммунодефицита быть родителями, потому что нет угрозы бытового заражения детей.

«Опасности, что они этих детей заразят или не смогут вырастить, нет. Важно, чтобы инфицированные приемные родители принимали терапию, только тогда они в целом ничем не будут отличаться от других и проживут столько же, сколько и здоровые», — подчеркнул эксперт.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам о ВИЧ и СПИДе.