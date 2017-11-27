Победа Богусевич на «Детском Евровидении-2017» встревожила жителей Украины

Киев, 27 ноября. На Украине увидели тревожный момент в том, что грузинское жюри присудило российской участнице Полине Богусевич в финале «Детского Евровидения-2017» максимальный бал. Об этом сообщают украинские СМИ.

В финале проходившего в Тбилиси международного музыкального конкурса жюри присудили Полине Богусевич максимальные 12 баллов, чем вызвали тревогу на Украине.

Бывшая руководительница Нацполиции страны Хатия Деканоидзе на своей страничке в социальной сети Facebook акцентировала внимание на решении грузинского жюри.

«Вот так. На детском Евровидении в Тбилиси Грузия (жюри) отдала максимальные 12 очков России», — написала Деканоидзе.

В ответ бывший участник боевых действий в Донбассе, зарегистрированный в социальной сети как Masi Nayyem рассказал о своих страхах.

«Я боюсь однажды проснуться и узнать, что вся Украина в целом ментально простила Россию, как это сейчас происходит в Грузии», — написал Masi Nayyem.

Напомним, ранее стало известно, что российская участница Полина Богусевич одержала победу на международном музыкальном конкурсе «Детское Евровидение-2017».