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Происшествия
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Украина
Победа Богусевич на «Детском Евровидении-2017» встревожила жителей Украины
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    Победа Богусевич на «Детском Евровидении-2017» встревожила жителей Украины

    8:11  27 Ноября 2017
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    Победа Богусевич на «Детском Евровидении-2017» встревожила жителей Украины

    Киев, 27 ноября. На Украине увидели тревожный момент в том, что грузинское жюри присудило российской участнице Полине Богусевич в финале «Детского Евровидения-2017» максимальный бал. Об этом сообщают украинские СМИ.

    В финале проходившего в Тбилиси международного музыкального конкурса жюри присудили Полине Богусевич максимальные 12 баллов, чем вызвали тревогу на Украине.

    Бывшая руководительница Нацполиции страны Хатия Деканоидзе на своей страничке в социальной сети Facebook акцентировала внимание на решении грузинского жюри.

    «Вот так. На детском Евровидении в Тбилиси Грузия (жюри) отдала максимальные 12 очков России», — написала Деканоидзе.

    В ответ бывший участник боевых действий в Донбассе, зарегистрированный в социальной сети как Masi Nayyem рассказал о своих страхах.

    «Я боюсь однажды проснуться и узнать, что вся Украина в целом ментально простила Россию, как это сейчас происходит в Грузии», — написал Masi Nayyem.

    Напомним, ранее стало известно, что российская участница Полина Богусевич одержала победу на международном музыкальном конкурсе «Детское Евровидение-2017».

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #украина #евровидение #грузия #богусевич
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