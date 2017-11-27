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Итальянское дерби в Москве: эксперт оценил шансы «Спартака» приблизиться к «Зениту»
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    Итальянское дерби в Москве: эксперт оценил шансы «Спартака» приблизиться к «Зениту»

    8:17  27 Ноября 2017
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    Итальянское дерби в Москве: эксперт оценил шансы «Спартака» приблизиться к «Зениту»

    Москва, 27 ноября. В понедельник столичный «Спартак» на своем поле встретится с петербургским «Зенитом» и попытается взять реванш за разгромное поражение в Петербурге. Обе команды на сегодняшний день располагаются в зоне лидеров чемпионата России и имеют все шансы на высокие итоговые места. 

    По словам экс-президента красно-белых Андрея Червиченко, если «Спартак» потеряет очки в игре с сине-бело-голубыми, то защитить титул в этом сезоне ему, скорее всего, не удастся. 

    Впрочем, отметил он, победа подопечных Массимо Карреры не особо изменит положение сил в таблице, пишут «Известия».

    «Несмотря на то что игроки «Локомотива» всю неделю жаловались на холодную погоду в Хабаровске, уверен, что там они победят», — считает Червиченко.

    Поэтому «Спартак», вероятнее всего, уже не приблизится к первому месту турнирной таблицы РФПЛ, ведь преимущество «Локомотива» очень серьезно, добавил он. 

    Как сообщала «Газета.Ru», в рамках 4-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» при родных трибунах разгромил «Спартак» со счетом 5:1. 

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #локомотив #зенит #спартак #червиченко #рфпл #каррера
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