Итальянское дерби в Москве: эксперт оценил шансы «Спартака» приблизиться к «Зениту»

Москва, 27 ноября. В понедельник столичный «Спартак» на своем поле встретится с петербургским «Зенитом» и попытается взять реванш за разгромное поражение в Петербурге. Обе команды на сегодняшний день располагаются в зоне лидеров чемпионата России и имеют все шансы на высокие итоговые места.

Сине-бело-голубые отправились в Москву! Состав команды на борту зенитолета ???? #СпартакЗенит pic.twitter.com/xQ2HTzpi4k — ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 26, 2017

По словам экс-президента красно-белых Андрея Червиченко, если «Спартак» потеряет очки в игре с сине-бело-голубыми, то защитить титул в этом сезоне ему, скорее всего, не удастся.

Впрочем, отметил он, победа подопечных Массимо Карреры не особо изменит положение сил в таблице, пишут «Известия».

«Несмотря на то что игроки «Локомотива» всю неделю жаловались на холодную погоду в Хабаровске, уверен, что там они победят», — считает Червиченко.

Поэтому «Спартак», вероятнее всего, уже не приблизится к первому месту турнирной таблицы РФПЛ, ведь преимущество «Локомотива» очень серьезно, добавил он.

Как сообщала «Газета.Ru», в рамках 4-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» при родных трибунах разгромил «Спартак» со счетом 5:1.