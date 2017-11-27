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Дрон-разведчик «Стрекоза» помогает российским саперам разминировать Сирию
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    Дрон-разведчик «Стрекоза» помогает российским саперам разминировать Сирию

    8:25  27 Ноября 2017
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    Дрон-разведчик «Стрекоза» помогает российским саперам разминировать Сирию

    Москва, 27 ноября. Новейший российский комплекс саперной разведки «Стрекоза» успел поучаствовать в разминировании освобожденных от террористов городов в Сирии вместе с российскими саперными подразделениями. Миниатюрный летающий дрон с системой радиолокации способен обнаруживать мины, бомбы и самодельные взрывные устройства на большой территории.

    Изначально робот был разработан STT Group, а после внимание к проекту проявили инженерные войска. Снабженный нелинейным локатором «Коршун» саперный дрон способен обнаружить различные виды мин не подвергая опасности жизнь оператора — «Стрекоза»-октокоптер взлетает с бронеавтомобиля, при этом оператор остается внутри, вне досягаемости разрывов мин и снайперских пуль.

    Дрон-разведчик «Стрекоза» помогает российским саперам разминировать Сирию

    Как рассказали газете «Известия» в Международном противоминном центре, «Стрекоза» успела показать свою высокую эффективность. Октокоптер саперной разведки особенно полезен для разминирования больших пространств и пустырей: радарный комплекс способен обнаруживать мины с высоты до 30 метров и передавать данные об их местоположении на карту оператору. При этом внешняя маскировка взрывных устройств не может обмануть радар саперного октокоптера.

    Между тем в России совершенствуется и оснащение людей-саперов: «Газета.ru» сообщала о внедрении в саперных войсках в Чечне защитных костюмов «Сокол», которые не горят и способны при этом остановить опасные осколки.

    Автор: Валентин Меликов
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