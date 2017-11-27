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Донбасс: ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    8:00  27 Ноября 2017
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    Донбасс: ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 27 ноября. Вооруженные силы Украины семь раз за минувшее воскресенье обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе народной милиции ЛНР. 

    По данным военного ведомства республики, за прошедший день украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения боевых действий, обстреляв населенные пункты ЛНР из минометов и гранатометов.

    Кроме того, киевские солдаты пускали в ход стрелковое оружие, добавили в луганском ведомстве.

    Как уточнили в народной милиции, под обстрелы ВСУ попали Красный Лиман, Калиновка, Калиново, Логвиново, а также Славяносербск.

    Донбасс: ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    В общей сложности по территории республики было выпущено свыше 110 боеприпасов. 

    По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет. 

    Как сообщала «Газета.Ru», киевское руководство в апреле 2014 года начало боевые действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране зимой 2014 года.  

    Автор: Дана Балан
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