Донбасс: ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 27 ноября. Вооруженные силы Украины семь раз за минувшее воскресенье обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе народной милиции ЛНР.

По данным военного ведомства республики, за прошедший день украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения боевых действий, обстреляв населенные пункты ЛНР из минометов и гранатометов.

Кроме того, киевские солдаты пускали в ход стрелковое оружие, добавили в луганском ведомстве.

Как уточнили в народной милиции, под обстрелы ВСУ попали Красный Лиман, Калиновка, Калиново, Логвиново, а также Славяносербск.

В общей сложности по территории республики было выпущено свыше 110 боеприпасов.

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет.

Как сообщала «Газета.Ru», киевское руководство в апреле 2014 года начало боевые действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране зимой 2014 года.