Ударили по ИГ бракованными ракетами: Жириновский рассказал о провале США в Сирии

Москва, 27 ноября. Владимир Жириновский рассказал о причинах провала США в борьбе с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1 в Сирии.

«США «шарахнули» в Сирии несколькими бракованными ракетами, и больше ничего не могут, а российские ВКС все там сделали», — заявил политик в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«Президент России — должность мирового масштаба, это человек, который реально влияет на ситуацию в мире. Американцы также обещали размазать Северную Корею, но пока российский президент не скажет своего слова, никто никого не размажет», — продолжил лидер ЛДПР.

«Семь миллиардов человек за спиной у российского президента, все должны это понимать. Это не просто пришел Хрущев кукурузу сеять, президент нашей страны руководит всем миром», — резюмировал Владимир Жириновский.

Напомним, что председатель ЛДПР в эфире телеканала «Россия 1» озвучил свое видение по поводу идеального президента Российской Федерации, а также рассказал о России, которую хочет видеть.



1 Организация запрещена на территории РФ.