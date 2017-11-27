Ударили по ИГ бракованными ракетами: Жириновский рассказал о провале США в Сирии
Москва, 27 ноября. Владимир Жириновский рассказал о причинах провала США в борьбе с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1 в Сирии.
«США «шарахнули» в Сирии несколькими бракованными ракетами, и больше ничего не могут, а российские ВКС все там сделали», — заявил политик в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
«Президент России — должность мирового масштаба, это человек, который реально влияет на ситуацию в мире. Американцы также обещали размазать Северную Корею, но пока российский президент не скажет своего слова, никто никого не размажет», — продолжил лидер ЛДПР.
«Семь миллиардов человек за спиной у российского президента, все должны это понимать. Это не просто пришел Хрущев кукурузу сеять, президент нашей страны руководит всем миром», — резюмировал Владимир Жириновский.
Напомним, что председатель ЛДПР в эфире телеканала «Россия 1» озвучил свое видение по поводу идеального президента Российской Федерации, а также рассказал о России, которую хочет видеть.
1 Организация запрещена на территории РФ.