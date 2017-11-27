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Ударили по ИГ бракованными ракетами: Жириновский рассказал о провале США в Сирии
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    Ударили по ИГ бракованными ракетами: Жириновский рассказал о провале США в Сирии

    7:45  27 Ноября 2017
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    Ударили по ИГ бракованными ракетами: Жириновский рассказал о провале США в Сирии

    Москва, 27 ноября. Владимир Жириновский рассказал о причинах провала США в борьбе с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1 в Сирии.

    «США «шарахнули» в Сирии несколькими бракованными ракетами, и больше ничего не могут, а российские ВКС все там сделали», — заявил политик в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

    Ударили по ИГ бракованными ракетами: Жириновский рассказал о провале США в Сирии

    «Президент России — должность мирового масштаба, это человек, который реально влияет на ситуацию в мире. Американцы также обещали размазать Северную Корею, но пока российский президент не скажет своего слова, никто никого не размажет», — продолжил лидер ЛДПР. 

    «Семь миллиардов человек за спиной у российского президента, все должны это понимать. Это не просто пришел Хрущев кукурузу сеять, президент нашей страны руководит всем миром», — резюмировал Владимир Жириновский.

    Напомним, что председатель ЛДПР в эфире телеканала «Россия 1» озвучил свое видение по поводу идеального президента Российской Федерации, а также рассказал о России, которую хочет видеть.
     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #сирия #вкс рф #владимир жириновский
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